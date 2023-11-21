Музей Шевченка у Києві втрапив у скандал: прикрили фото з Маріуполя, щоб провести заняття з йоги

Національний музей Тараса Шевченка у Києві потрапив до скандалу. А спалахнув він тому, що у залі, де проходить виставка World Press Photo 2023, проводили заняття з йоги. І для цього прикрили фото з Маріуполя.

Так, організатори йоги не придумали нічого кращого, ніж закрити світлини російсько-української війни. Зокрема, приховали вони банером фотографію, зроблену Євгеном Малолеткою. Мовиться про кадр з вагітною жінкою, котру на ношах несуть після авіаудару по пологовому у Маріуполі.

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Фото війни прикрили завісами

Звернімо увагу на те, що про ситуацію у своєму фейсбуку спочатку написала журналістка Крістіна Бердинських. Вона зауважила, що на цьому ж поверсі біло заняття фітнес-клубу Smartass. Останній ще й виклав у мережу анонс сеансу йоги на фоні "дуже важких" фото.

Правда, люди почали залишати гнівні реакції, після чого клуб допис видалив. Утім, сам музей спортивний захід вирішив не скасовувати. Просто його провели зранку, поки музей ще був зачинений. А кадри війни просто прикрили завісами.

Не знаю хто в цій ситуації гірший – фітнес-клуб чи музей,

– додала наприкінці журналістка.

Що каже фотограф

Власне, Євген Малолєтка – лауреат премії World Press Photo 2023.

Це такий собі бізнес по-українськи. Національний музей Тараса Шевченка та ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. Зокрема, на загиблих та їхні родини. Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори (виставки World Press Photo – 24 Канал) їм заборонили, тому вони просто вирішили їх закрити простирадлами,

– зазначив він.

Фотограф додав, що по всьому світу проходять виставки World Press Photo. І що там таких казусів не допускають. Натомість виникає подив, що подібне можливе у країні, в якій іде війна.

Що кажуть у Національному музеї

У коментарі для "Української правди" директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус підтвердив проведення заняття з йоги. Він також сказав, що не погоджується з обуренням людей.

А що, люди, які тут живуть, не можуть мати право на релакс?

– спитав він.

Також Стус взявся звинувачувати організаторів World Press Photo. За його словами, вони займаються "роздмухуванням скандалу довкола події"

"Ми домовлялися раніше про ці заняття, і організаторів виставки попереджали, що у нас будуть свої заходи. Ми пішли у цьому їм назустріч. І їхня позиція мене насправді, м'яко кажучи, здивувала. Коли вони порушують дуже багато умов договору, зокрема щодо погодження зі стінами і всім іншим", – каже він.

Стус додав, що організатори повісили світлини у залах на двосторонній скотч. І він запевняє, що після зняття фотографій стіни зазнають пошкоджень.

Що кажуть організатори виставки World Press Photo 2023

У коментарі Суспільному Культура організатори World Press Photo 2023 зазначили, що про проведення заходу дізналися з анонсу в інстаграмі. Також наголошують, що зверталися до музею, щоб там їм пояснили ситуацію, а також перенесли подію на інші дати, коли закінчиться виставка. Або ж в інше приміщення.

Утім, переконують організатори, "не зустріли розуміння". У музеї відмову аргументували тим, що "подія відбуватиметься у неробочий час експозиції."

Ми не підтримуємо рішення музею проводити подію в просторі виставки документальної фотографії, де представлений чутливий контент, зокрема документація війни в Україні. Проте юридичних важелів впливу ми не маємо – музей самостійно вирішує, які саме події і в яких залах проводити,

– підсумували вони.

Що кажуть у спортивному клубі

Тим часом мережа спортивних клубів Smartass опублікувала допис. У ньому попросила вибачення за інцидент, який стався. У зверненні зауважили, що тренування мало проходити "за наявності попередньої експозиції", але її змінили на виставку світлин війни.

Ми, як свідомий бізнес, у жодному разі не заперечуємо важливість контексту, в якому ми живемо, і, зокрема, важливість експозиції, проявом чого є регулярні благодійні тренування, підтримка соціальних ініціатив та тренерів, які сьогодні служать в лавах ЗСУ. Проте ми розуміємо, що саме спричинило запитання та просимо вибачення за цей інцидент,

– зазначили організатори заняття з йоги.

Додамо, що тренування мало благодійний характер. Під час нього вдалося зібрати 11 тисяч гривень на потреби музею.