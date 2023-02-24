У Китаї відреагували на заяви ЗМІ про передачу дронів-камікадзе Росії

Нещодавно німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Китай і Росія домовляються про продаж 100 ударних безпілотників для війни проти України. У МЗС Китаю спростували цю інформацію.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що його країна не продає зброю у "зони конфліктів". За його словами, китайська влада використовує "відповідальний підхід" до військового експорту.

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Речник МЗС Китаю спростував заяви про передачу дронів

Через день після того, як німецьке видання заявило, що Пекін веде переговори з Москвою про постачання дронів, речник МЗС Китаю спростував цю інформацію. Ван Веньбінь стверджує, що це дезінформація і Китай дуже відповідально ставиться до військового експорту.

Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не забезпечує продаж зброї районам конфлікту або сторонам, що воюють. Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому питанні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися,

– заявив на щоденному брифінгу Ван Веньбінь.

Нагадаємо, що Der Spiegel напередодні попередив, що Росія вже у квітні може отримати від Китаю дрони-камікадзе. Наразі між сторонами нібито ведуться перемовини.

За інформацією видання, компанія Bingo дала згоду на виготовлення та тестування 100 прототипів безпілотників ZT-180. Такі дрони, за словами експертів, можуть переносити боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

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Китай може використати Росію для власних цілей

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Китай сприймає Росію як додатковий ресурс у протистоянні зі США. Наприклад, відомо, що країна у великих кількостях і з дуже гарною знижкою купує в агресорів нафту та газ.

Експерт пояснює, що природні та військові ресурси Росії можуть знадобитися китайцям у майбутньому. Водночас певне послаблення країни-агресорки – тільки грає їм на руку, адже Кремль стає все більше залежним від Китаю в економічному та політичному планах.