Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Україна поки не має фактів надання летальної зброї Китаєм Росії.

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Що загрожує Китаю, якщо підозри доведуть

У нас на руках немає таких фактів. Як тільки ми їх отримаємо, то ретельно вивчимо. Але думаю, для будь-якої країни надавати Росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії та грубому порушенню Статуту ООН,

– сказав Кулеба.

За його словами, Китай наразі "виступає на захист Статуту ООН й принципу територіальної цілісності".

Яку зброю КНР може передавати окупантам

Пекін усіляко відхрещується від заяв про військову допомогу Москві. Тим часом наявні дані свідчать про те, що наразі ведуться переговори між країнами. У них беруть участь військові з Росії, а також китайський виробник безпілотників Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology.

Відомо, що компанія Bingo дала згоду на виготовлення та тестування 100 прототипів безпілотників ZT-180. Їх планують передати російському міноборони до квітня 2023 року. Зауважимо, що такі дрони, за словами військових експертів, здатні нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Цікаво, що наступний етап співпраці з Bingo передбачає самостійне виготовлення дронів. Компанія постачатиме Росії компоненти, з яких країна-агресорка зможе збирати близько 100 таких дронів на місяць.

Також джерела розповідають, що конструкція таких дронів-камікадзе може нагадувати іранські "Шахіди".