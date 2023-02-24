В Китае отреагировали на заявления СМИ о передаче дронов-камикадзе России

Недавно немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Китай и Россия договариваются о продаже 100 ударных беспилотников для войны против Украины. В МИДе Китая опровергли эту информацию.

Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что его страна не продает оружие в "зоны конфликтов". По его словам, китайские власти используют "ответственный подход" к военному экспорту.

Читайте также Передавал ли Китай оружие России: Кулеба рассказал о рисках для обеих стран

Спикер МИД Китая опроверг заявления о передаче дронов

Через день после того, как немецкое издание заявило, что Пекин ведет переговоры с Москвой о поставках дронов, спикер МИД Китая опроверг эту информацию. Ван Вэньбинь утверждает, что эта дезинформация и Китай очень ответственно относится к военному экспорту.

Китай всегда придерживался благоразумного и ответственного подхода к военному экспорту и не обеспечивает продажу оружия районам конфликта или воюющим сторонам. Я знаю, что в последнее время появилось много дезинформации о китайской стороне в этом вопросе, и намерений, которые стоят за ней, стоит остерегаться,

– заявил на ежедневном брифинге Ван Вэньбинь.

Напомним, что Der Spiegel накануне предупредил, что Россия уже в апреле может получить от Китая дроны-камикадзе. В настоящее время между сторонами якобы ведутся переговоры.

По информации издания, компания Bingo согласилась на изготовление и тестирование 100 прототипов беспилотников ZT-180. Такие дроны, по словам экспертов, могут переносить боеголовку от 35 до 50 килограммов.

Обратите внимание Китай в ООН призвал перестать поставлять Украине оружие и ослабить санкции против России

Китай может использовать Россию для собственных целей

Политолог Владимир Фесенко считает, что Китай воспринимает Россию как дополнительный ресурс в противостоянии с США. Например, известно, что страна в больших количествах и с очень хорошей скидкой покупает у агрессоров нефть и газ.

Эксперт объясняет, что природные и военные ресурсы России могут пригодиться китайцам в будущем. В то же время, определенное ослабление страны-агрессора – только играет им на руку, ведь Кремль становится все более зависимым от Китая в экономическом и политическом планах.