Про це у коментарі 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко. За його словами, китайці сприймають Росію як додатковий ресурс у протистоянні зі США.
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"Вже не як союзника, а як ресурс. Все ж таки у Росії – ядерна зброя, і потенціал ядерної зброї більший, ніж у Китаю. Є і ракетна зброя, утім, її якість викликає питання", – сказав він.
Фесенко переконаний, що природні та військові ресурси Росії можуть знадобитися Китаю у цьому протистоянні.
Китай буде балансувати між формальною миротворчістю, формальним нейтралітетом і водночас буде зберігати оцього вже "молодшого" залежного партнера як додатковий ресурс в подальшому протистоянні з західним світом,
– розказав політолог.
А це проблема – виклик на майбутнє. Фесенко вважає, що Китай "хвилює" з точки зору стратегічної перспективи. Особливо американців.
Політолог розказав, як Китай сприймає Росію: дивіться відео
Послаблення Росії в інтересах Китаю
Володимир Фесенко зауважив, що певне послаблення Росії – в інтересах Китаю, і під час повномасштабної війни вже відбулася "зміна ролей".
"Якщо раніше, хоча б формально були такі рівноправні відносини між Китаєм і Росією, були спільні інтереси, але була рівність статусів. Зараз ситуація зовсім інакша", – зазначив він.
Політолог упевнений, що зараз всім очевидно, що чим далі – тим більше Росія стає залежною від Китаю в економічному та політичному планах.
"І це дуже було помітно, наприклад, на саміті Шанхайської організації співробітництва восени минулого року, коли всі пострадянські лідери, заглядали в рота Сі Цзіньпіну й Ердогану, а не Путіну", – зазначив Володимир Фесенко.
Зовнішня політика Китаю щодо Росії
- Китай передав українській стороні ключові пункти "мирного плану" для України та Росії. В українському МЗС заявили, що для України в пріоритеті формула миру Володимира Зеленського.
- З візитом до Москви прибув головний дипломат Китаю Ван Ї. Експерт-міжнародник переконаний, що Китай намагатиметься перетнути "червоні лінії" у стосунках з Москвою.
- США припустили, що Китай може передати Росії деяку летальну зброю. Однак, у МЗС Китаю заявили, що Вашингтон не повинен вказувати Пекіну щодо постачання зброї.