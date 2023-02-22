Про це у коментарі 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко. За його словами, китайці сприймають Росію як додатковий ресурс у протистоянні зі США.

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"Вже не як союзника, а як ресурс. Все ж таки у Росії – ядерна зброя, і потенціал ядерної зброї більший, ніж у Китаю. Є і ракетна зброя, утім, її якість викликає питання", – сказав він.

Фесенко переконаний, що природні та військові ресурси Росії можуть знадобитися Китаю у цьому протистоянні.

Китай буде балансувати між формальною миротворчістю, формальним нейтралітетом і водночас буде зберігати оцього вже "молодшого" залежного партнера як додатковий ресурс в подальшому протистоянні з західним світом,

– розказав політолог.

А це проблема – виклик на майбутнє. Фесенко вважає, що Китай "хвилює" з точки зору стратегічної перспективи. Особливо американців.

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Послаблення Росії в інтересах Китаю

Володимир Фесенко зауважив, що певне послаблення Росії – в інтересах Китаю, і під час повномасштабної війни вже відбулася "зміна ролей".

"Якщо раніше, хоча б формально були такі рівноправні відносини між Китаєм і Росією, були спільні інтереси, але була рівність статусів. Зараз ситуація зовсім інакша", – зазначив він.

Політолог упевнений, що зараз всім очевидно, що чим далі – тим більше Росія стає залежною від Китаю в економічному та політичному планах.

"І це дуже було помітно, наприклад, на саміті Шанхайської організації співробітництва восени минулого року, коли всі пострадянські лідери, заглядали в рота Сі Цзіньпіну й Ердогану, а не Путіну", – зазначив Володимир Фесенко.

Зовнішня політика Китаю щодо Росії