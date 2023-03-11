Зеленський "в бункері": як в МЗС Росії відреагували на ймовірне перейменування на Московію

Нещодавно Володимир Зеленський доручив прем'єру Шмигалю опрацювати питання про перейменування Росії на Московію. Напередодні відповідна петиція набрала понад 25 тисяч голосів.

У Міністерстві закордонних справ Росії вже відреагували на цю подію. Як і очікувалось, нічого розумного там не сказали, інформує 24 Канал.

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Прессекретарка відомства Марія Захарова, ймовірно, втратила адекватне сприйняття реальності. Вона обізвала Зеленського "бункерним", хоча усім відомо, що так називають Путіна через його пристрасть до підземних захисних споруд.

Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення про спробу створення України "антиРосії",

– йдеться у повідомленні.

Досі невідомо, у якій реальності живуть росіяни, адже так перекручувати загальновідомі факти можуть або невпевнені в собі боягузи, або дійсно хворі люди.

Що відомо про петицію