Недавно Владимир Зеленский поручил премьеру Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России на Московию. Накануне соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов.

В министерстве иностранных дел России уже отреагировали на это событие. Как и ожидалось, ничего разумного там не сказали, информирует 24 Канал.

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Каких глупостей наговорили у Лаврова

Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова, вероятно, потеряла адекватное восприятие реальности. Она обозвала Зеленского "бункерным", хотя всем известно, что так называют Путина из-за его пристрастия к подземным защитным сооружениям.

Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство о попытке создания из Украины "антиРоссии",

– говорится в сообщении.

До сих пор неизвестно, в какой реальности живут россияне, ведь так коверкать общеизвестные факты могут либо неуверенные в себе трусы, либо действительно больные люди.

Что известно о петиции