МЗС розповіло про можливість тимчасового захисту для українців, евакуйованих до країн ЄС

У звʼязку із війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом в ЄС. Окрім відомого статусу біженця актуальним став ще один інструмент – "тимчасовий захист".

Як зазначили у Міністерстві закордонних справ України, тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця, втім, особи, які отримали його в Євросоюзі, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця.

До теми Врятуватись від війни: які країни приймають біженців з України

Розповідаємо про основні особливості процедури.

Строк дії тимчасового захисту

Тимчасовий захист діє 1 рік. Проте зазначений період може бути автоматично продовжено на наступний рік в залежності від ситуації в Україні

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження);

доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку не має);

доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні громадян країни перебування;

забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання);

доступ до соціального забезпечення;

доступ до медичного обслуговування;

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

можливість отримати статус біженця у майбутньому;

можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент

Які особи можуть отримати тимчасовий захист

громадяни України, які вимушено покинули Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ;

особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року;

члени сімей перших двох категорій;

громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та які не можуть повернутися в безпечних та довготривалих умовах до своєї країни або регіону походження.

Конкретні права особи, яка звернулась за наданням тимчасового захисту визначаються внутрішнім законодавством конкретної країни ЄС.

Важливо й те, що статус біженця та статус особи під тимчасовим захистом суттєво відрізняються. Тож приймати рішення щодо отримання того чи іншого статусу варто лише після отримання повної інформації від офіційних органів країни вашого перебування.