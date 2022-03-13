МИД рассказал о возможности временной защиты для украинцев, эвакуированных в страны ЕС
В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в ЕС. Кроме известного статуса беженца актуальным стал еще один инструмент – "временная защита".
Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, временная защита не означает получение статуса беженца, впрочем, лица, которые получили его в Евросоюзе, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.
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Рассказываем об основных особенностях процедуры.
Срок действия временной защиты
Временная защита действует 1 год. Однако указанный период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине
Права лиц, пользующихся временной защитой
- вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);
- доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);
- доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;
- обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);
- доступ к социальному обеспечению;
- доступ к медицинскому обслуживанию;
- право на соответствующую информацию о временной защите;
- возможность получить статус беженца в будущем;
- возможность вернуться в страну гражданства в любой момент
Какие лица могут получить временную защиту
- граждане Украины, которые вынужденно покинули Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;
- лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, пользующиеся международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;
- члены семей первых двух категорий;
- граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.
Важно и то, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются. Поэтому принимать решение о получении того или иного статуса стоит только после получения полной информации от официальных органов страны вашего пребывания.