МИД рассказал о возможности временной защиты для украинцев, эвакуированных в страны ЕС

В связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за международной защитой в ЕС. Кроме известного статуса беженца актуальным стал еще один инструмент – "временная защита".

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, временная защита не означает получение статуса беженца, впрочем, лица, которые получили его в Евросоюзе, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

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Рассказываем об основных особенностях процедуры.

Срок действия временной защиты

Временная защита действует 1 год. Однако указанный период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине

Права лиц, пользующихся временной защитой

вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);

доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

доступ к социальному обеспечению;

доступ к медицинскому обслуживанию;

право на соответствующую информацию о временной защите;

возможность получить статус беженца в будущем;

возможность вернуться в страну гражданства в любой момент

Какие лица могут получить временную защиту

граждане Украины, которые вынужденно покинули Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;

лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, пользующиеся международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;

члены семей первых двух категорий;

граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС.

Важно и то, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются. Поэтому принимать решение о получении того или иного статуса стоит только после получения полной информации от официальных органов страны вашего пребывания.