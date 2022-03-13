Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, временная защита не означает получение статуса беженца, впрочем, лица, которые получили его в Евросоюзе, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

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Рассказываем об основных особенностях процедуры.

Срок действия временной защиты

Временная защита действует 1 год. Однако указанный период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине

Права лиц, пользующихся временной защитой

вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);

доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);

доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;

обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

доступ к социальному обеспечению;

доступ к медицинскому обслуживанию;

право на соответствующую информацию о временной защите;

возможность получить статус беженца в будущем;

возможность вернуться в страну гражданства в любой момент

Обратите внимание! Конкретные права лица, обратившегося за предоставлением временной защиты определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС.

Какие лица могут получить временную защиту

граждане Украины, которые вынужденно покинули Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;

лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, пользующиеся международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;

члены семей первых двух категорий;

граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

Важно и то, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются. Поэтому принимать решение о получении того или иного статуса стоит только после получения полной информации от официальных органов страны вашего пребывания.