Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, временная защита не означает получение статуса беженца, впрочем, лица, которые получили его в Евросоюзе, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

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Рассказываем об основных особенностях процедуры.

Срок действия временной защиты

Временная защита действует 1 год. Однако указанный период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине

Права лиц, пользующихся временной защитой

  • вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления);
  • доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет);
  • доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания;
  • обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);
  • доступ к социальному обеспечению;
  • доступ к медицинскому обслуживанию;
  • право на соответствующую информацию о временной защите;
  • возможность получить статус беженца в будущем;
  • возможность вернуться в страну гражданства в любой момент

Какие лица могут получить временную защиту

  • граждане Украины, которые вынужденно покинули Украину 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск;
  • лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, пользующиеся международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;
  • члены семей первых двух категорий;
  • граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и которые не могут вернуться в безопасных и долговременных условиях в свою страну или регион происхождения.

Важно и то, что статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются. Поэтому принимать решение о получении того или иного статуса стоит только после получения полной информации от официальных органов страны вашего пребывания.