Плоди Енгельса: над Україною не виявили активності ворожої авіації вперше за кілька місяців

Після вибухів на російському аеродромі Енгельс над Україною не зафіксували жодної активності тактичної авіації ворога. Це трапилося вперше за кілька місяців.

Про це повідомила моніторингова група monitor, яка займається відстежування ворожої авіації. Також сьогодні не активною була і стратегічна авіація росіян.

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Ворожу авіацію не зафіксували

Протягом доби 27 грудня спостерігачі не зафіксували активності російської авіації над Україною, також окупанти не піднімали у повітря й стратегічну авіацію на своїй території.

Підсумки за минулу добу 27.12 станом на 23:59: активності стратегічної авіації рф не виявлено; активності тактичної авіації над територією України також не спостерігалось (вперше за багато місяців війни),

– повідомили спостерігачі.

Протягом доби була зафіксована активність російської тактичної авіації над територією Білорусі, через що по всій Україні оголошували повітряну тривогу.

Як на це вплинула "бавовна" в Енгельсі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат напередодні заявляв, що після вибухів на аеродромі Енгельс уночі 26 грудня, росіяни роззосередили свою авіацію на різних аеродромах. На Енгельсі залишилося кілька літаків, але більшість передислокували на інші бази.

Ігнат припускає, що можливо, окупанти не могли отямитися від тієї "бавовни". У Повітряних силах не можуть точно сказати, як "бавовна" вплинула на окупантів. Ігнат зазначив, що, можливо, росіяни зроблять якісь корективи. Водночас Ігнат наголосив, що загроза обстрілів нікуди не минула. Зокрема тому, що авіація – це високомобільний вид військ, яким не потрібно багато часу, щоб заправитися, зарядити ракети та вилетіти й за декілька годин бути на бойовому курсі та завдати удару.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після вибухів на Енгельсі росіяни перегнали свою авіацію в Приморський край. Тобто, на Далекий Схід.