Жінка, що вижила: маріупольська журналістка Надія Сухорукова видала блокадний щоденник

Після повномасштабного вторгнення Росії до України стало зрозуміло, що це – нація мародерів та вбивць. А відтак фіксувати їхні злочини в Україні означає рано чи пізно домогтися справедливого покарання для них.

Днями у друк вийшла книга "#Маріуполь #Надія" маріупольської журналістки Надії Сухорукової, передає 24 Канал.

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Про що розповідає книга

Книга складається з блокадного щоденника Надії, яка вела його у березні – квітні 2022 року, коли Маріуполь захоплювали російські війська, і публікувала тексти у соцмережах. У книжці відтворена цілісна історія того, що пережили мешканці Маріуполя після вторгнення російської армії у місто. Надрукувало книгу видавництво "Лабораторія", співпродюсером виступило Об'єднання Українських Продюсерів (ОУП).

Уривки зі щоденника звучали під час виступу у Європарламенті міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича і на благодійному вечорі на підтримку України в Британії у виконанні британської акторки Грети Белламасіної.

За його мотивами литовський режисер Андрюс Саулюс поставив виставу у Вільнюському драматичному театрі. Уривки публікувалися на платформі "Відкрита демократія" (Велика Британія), у багатьох світових і українських виданнях



Книга Надії Сухорукової / Фото "Лабораторія"

Раніше ОУП надихнулись щоденником Надії Сухорукової і зняло документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія".

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Як розповів співзасновник ОУП та співпродюсер книги Володимир Бородянський, одна з цілей Об'єднання – документувати і відкривати очі світові на правду про війну в Україні.

Ми зняли фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" за окупаційним щоденником Надії Сухорукової, його вже подивились у більше ніж 50 країнах. Книга за цим щоденником була органічним продовженням. Тепер Ви можете взяти до рук книжку, написану під час війни і видану під час війни, людьми, які перебувають в середині війни. Думаю, це унікальний артефакт нашої незламності,

– наголосив Бородянський.

Фільм мав прем'єру в Україні на День незалежності 2022, а потім його показали у понад 50 містах світу, подібних до Маріуполя. Це була спеціальна акція емпатії до простих людей, які потрапили всередину війни, героїв фільму, яку організував ОУП, підтримку надало МЗС України.

Надія Сухорукова – журналістка з Маріуполя. З перших днів війни вона публікувала на власній сторінці у фейсбуці дописи, де фільмувала пронизливу хроніку подій. Цей документ, подібний до записів Анни Франк та Віктора Франкла, може слугувати доказом злочинів Росії проти мирного українського населення. Щоденник написаний російською.