Війна у Нагірному Карабаху: Азербайджан назвав умову для припинення бойових дій

Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Зрештою, азербайджанська сторона назвала умову, за якою можуть припинити всі бойові дії.

Зокрема, це може статися, якщо невизнана республіка виконає всі умови Баку. Про це мовиться у дописі адміністрації президента Азербайджану у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що за умови має виконати Нагірний Карабах

Азербайджан офіційно заявив, що припинення "антитерористичної операції" в Нагірному Карабасі залежить від капітуляції вірменських військ і розпуску нинішнього місцевого режиму.

Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися,

– зазначили в адміністрації президента Азербайджану.

В іншому випадку азербайджанська сторона погрожує продовжувати бойові дії у Нагірному Карабаху. Водночас там заявили, що готові зустрітися з представниками вірменського населення, що проживає в регіоні.

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