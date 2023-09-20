Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан назвал условие для прекращения боевых действий
Источник:Администрация президента Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мер" в Нагорном Карабахе. В конце концов азербайджанская сторона назвала условие, по которому могут прекратить все боевые действия.
В частности это может произойти, если непризнанная республика выполнит все условия Баку. Об этом говорится в сообщении администрации президента Азербайджана в соцсети Х, ранее известной как твиттер.
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Что при условии должен выполнить Нагорный Карабах
Азербайджан официально заявил, что прекращение "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе зависит от капитуляции армянских войск и роспуска нынешнего местного режима.
Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься.
– отметили в администрации президента Азербайджана.
В противном случае азербайджанская сторона угрожает продолжать боевые действия в Нагорном Карабахе. В то же время там заявили, что готовы встретиться с представителями проживающего в регионе армянского населения.
Что известно об обострении в Нагорном Карабахе
- Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале "антитеррористических мер" в регионе Нагорного Карабаха. Кроме того, сообщалось, что Азербайджан якобы объявил о закрытии воздушного пространства для Армении.
- В официальном заявлении Баку заявил о начале "антитеррористических мер" в ответ на "систематические обстрелы" позиций азербайджанской армии со стороны Армении в Карабахском регионе. Кроме того, Армению обвиняют в постоянном "минировании азербайджанских территорий", усилении инженерных позиций, увеличении количества окопов и блиндажей.
- В конце концов, в МИД Армении назвали операцию Баку по восстановлению конституционного строя "агрессией против народа Карабаха". В ведомстве также заявили, что Россия не информировала о "начале военных действий в Арцахе".
- Действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и отсутствие помощи России заставили армян выйти на протесты под здание правительства в Ереване. Пока там уже есть пострадавшие.
- Кроме того, лидеры мировых стран призвали Азербайджан прибегнуть к дипломатическому разрешению конфликта. Об этом заявили канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.