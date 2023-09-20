В частности это может произойти, если непризнанная республика выполнит все условия Баку. Об этом говорится в сообщении администрации президента Азербайджана в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

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Что при условии должен выполнить Нагорный Карабах

Азербайджан официально заявил, что прекращение "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе зависит от капитуляции армянских войск и роспуска нынешнего местного режима.

Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься.

– отметили в администрации президента Азербайджана.

В противном случае азербайджанская сторона угрожает продолжать боевые действия в Нагорном Карабахе. В то же время там заявили, что готовы встретиться с представителями проживающего в регионе армянского населения.

Что известно об обострении в Нагорном Карабахе