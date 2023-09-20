Зокрема, це може статися, якщо невизнана республіка виконає всі умови Баку. Про це мовиться у дописі адміністрації президента Азербайджану у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.
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Що за умови має виконати Нагірний Карабах
Азербайджан офіційно заявив, що припинення "антитерористичної операції" в Нагірному Карабасі залежить від капітуляції вірменських військ і розпуску нинішнього місцевого режиму.
Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися,
– зазначили в адміністрації президента Азербайджану.
В іншому випадку азербайджанська сторона погрожує продовжувати бойові дії у Нагірному Карабаху. Водночас там заявили, що готові зустрітися з представниками вірменського населення, що проживає в регіоні.
Що відомо про загострення у Нагірному Карабаху
- Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок "антитерористичних заходів" у регіоні Нагірного Карабаху. Крім того, повідомлялося, що Азербайджан нібито оголосив про закриття повітряного простору для Вірменії.
- В офіційній заяві Баку заявив про початок "антитерористичних заходів" у відповідь на "систематичні обстріли" позицій азербайджанської армії з боку Вірменії в Карабаському регіоні. Крім того, Вірменію звинувачують у постійному "мінуванні азербайджанських територій", посиленні інженерних позицій, збільшенні кількості окопів і бліндажів.
- Зрештою у МЗС Вірменії назвали операцію Баку щодо відновлення конституційного ладу "агресією проти народу Карабаху". У відомстві також заявили, що Росія не інформувала про "початок воєнних дій в Арцаху".
- Дії Азербайджану у Нагірному Карабаху і відсутність допомоги Росії змусили вірмен вийти на протести під будівлю уряду в Єревані. Наразі там уже є постраждалі.
- Крім того, лідери світових країн закликали Азербайджан вдатися до дипломатичного розв'язання конфлікту. Про це заявили канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден.