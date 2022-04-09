Напад на Україну вважатиметься нападом на всіх, – Арахамія про гарантії "індивідуальної" безпеки
Джерело:телеканал "ДніпроTV"
Давид Арахамія заявив, що Україна прагне гарантій безпеки як ті, що викладені у 5 статті НАТО. Однак, з його слів, відмінність все ж є.
Нардеп зазначив, що єдина різниця полягає у тому, що там колективна безпека – напад на кожного із членів Альянсу – вважається нападом на всіх. Про це він повідомив у ефірі одного з регіональних телеканалів.
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У нас індивідуальна безпека: напад на Україну вважається нападом на них (на всі країни, які виступили гарантами безпеки нашої держави – 24 канал),
– сказав глава фракції "Слуга народу".
Давид Арахамія вказав, що також Україна додатково вимагає, щоб протягом трьох діб були проведені консультації, або було визначено чи це:
- провокація;
- одноразова агресія (наприклад збиття російського військового літака, який залетів на територію Туреччини)
"Тобто ми робимо 72 години на те, щоб провести консультації і якщо це збройний напад, тоді країни-гаранти мають надати озброєння, свої ЗС, закрити небо – чітко прописуємо, загальні фрази не підходять. Ми на досвіді побачили, що це можуть бути бюрократичні проблеми", – наголосив народний депутат.
Хто надав згоду гарантувати безпеку
Парламентар вказав, що наразі ще ніхто не підписував документ, але вже деякі країни публічно оголосили, що готові надати ці гарантії, а саме:
- Німеччина;
- Туреччина;
- Франція;
- Італія.
Своєю чергою, за словами Давида Арахамії, Велика Британія поки лише готова розглядати пропозиції – остаточної згоди наразі немає. Зацікавленість проявляє Китай.
Окрім цього, України, звичайно, очікує на позитивну відповідь Сполучених Штатів Америки.