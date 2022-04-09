Нападение на Украину – нападение на всех, – Арахамия о гарантиях "индивидуальной" безопасности

Давид Арахамия заявил, что Украина стремится к гарантиям безопасности как те, что изложены в 5 статье НАТО. Однако, по его словам, разница все же есть.

Нардеп отметил, что единственная разница заключается в том, что коллективная безопасность – нападение на каждого из членов Альянса – считается нападением на всех. Об этом он сообщил в эфире одного из региональных телеканалов.

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У нас индивидуальная безопасность: нападение на Украину считается нападением на них (на все страны, выступившие гарантами безопасности нашего государства – 24 канал),

– сказал глава фракции "Слуга народа".

Давид Арахамия указал, что Украина также дополнительно требует, чтобы в течение трех суток были проведены консультации, чтобы было определено это:

провокация;

или одноразовая агрессия (например, сбивание российского военного самолета, залетевшего на территорию Турции)

"То есть мы делаем 72 часа для того, чтобы провести консультации и если это вооруженное нападение, тогда страны-гаранты должны предоставить вооружение, свои ВС, закрыть небо – четко прописываем, общие фразы не подходят. Мы на опыте увидели, что это могут быть бюрократические проблемы", – подчеркнул народный депутат.

Кто дал согласие гарантировать безопасность

Парламентарий указал, что пока еще никто не подписывал документ, но уже некоторые страны публично объявили, что готовы предоставить эти гарантии, а именно:

Германия;

Турция;

Франция;

Италия.

В свою очередь, по словам Давида Арахамии, Великобритания пока готова рассматривать предложения – окончательного согласия пока нет. Интерес проявляет Китай.

Кроме этого, Украина, конечно, ожидает положительного ответа Соединенных Штатов Америки.