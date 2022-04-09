Нардеп зазначив, що єдина різниця полягає у тому, що там колективна безпека – напад на кожного із членів Альянсу – вважається нападом на всіх. Про це він повідомив у ефірі одного з регіональних телеканалів.

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У нас індивідуальна безпека: напад на Україну вважається нападом на них (на всі країни, які виступили гарантами безпеки нашої держави – 24 канал),

– сказав глава фракції "Слуга народу".

Давид Арахамія вказав, що також Україна додатково вимагає, щоб протягом трьох діб були проведені консультації, або було визначено чи це:

провокація;

одноразова агресія (наприклад збиття російського військового літака, який залетів на територію Туреччини)

"Тобто ми робимо 72 години на те, щоб провести консультації і якщо це збройний напад, тоді країни-гаранти мають надати озброєння, свої ЗС, закрити небо – чітко прописуємо, загальні фрази не підходять. Ми на досвіді побачили, що це можуть бути бюрократичні проблеми", – наголосив народний депутат.

Хто надав згоду гарантувати безпеку

Парламентар вказав, що наразі ще ніхто не підписував документ, але вже деякі країни публічно оголосили, що готові надати ці гарантії, а саме:

Німеччина;

Туреччина;

Франція;

Італія.

Своєю чергою, за словами Давида Арахамії, Велика Британія поки лише готова розглядати пропозиції – остаточної згоди наразі немає. Зацікавленість проявляє Китай.

Окрім цього, України, звичайно, очікує на позитивну відповідь Сполучених Штатів Америки.