Міг знати плани нападника: після резонасного вбивства в Німеччині затримала 15-річного підлітка

У Німеччині затримали 15-річного підозрюваного після кривавого нападу в Золінґені, де троє людей загинули та вісім були поранені. Поліція припускає, що неповнолітній мав контакт з нападником.

Поліція Дюссельдорфа звітує про затримання підлітка у зв'язку зі смертельним нападом, що стався під час святкувань у місті Золінґені. Як пишуть журналісти, затриманий – молодий киргиз, який проживав у гуртожитку для біженців.

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Поліція розслідує вбивство в Золінґені

За словами свідків, підліток міг обговорювати плани нападу з ножем на фестивалі, де він був помічений з імовірним нападником.

Наразі хлопець відмовляється давати свідчення. Звинувачують його у тому, що він не повідомив про запланований злочин.

Прокурор Маркус Касперс зазначає, що, згідно зі свідченнями, невідома особа обговорювала з підлітком наміри, які могли бути пов'язані з вчиненням злочином.

Німецькі ЗМІ додають, що знаряддя злочину – ніж – було знайдено у сміттєвому баку в центрі Золінґена.

Угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі заяви публікуються лише після підтвердження смерті нападника, який у цьому випадку, за інформацією слідства, залишається на волі.

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Згадаємо, що трагедія сталася під час святкування 650-річчя міста Золінґена, коли тисячі людей відпочивали та перебували на вулиці. Після нападу усі святкування були скасовані, а фестиваль зупинив роботу.