За повідомленнями німецьких ЗМІ, чоловік з ножем напав на людей близько о 21:45 за місцевим часом. Наразі зловмисника розшукує поліція.

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У Німеччині чоловік напав на гостей фестивалю

Близько 21:45 у Золінґені на фестивалі чоловік вдарив кількох перехожих ножем. На жаль, 3 людини загинуло, також відомо про постраждалих. Точна кількість наразі невідома, однак нині медики борються за життя щонайменше 9 осіб.

Свідки нападу стверджують, що зловмисник мав риси арабської національності, однак точно описати нападника складно. Нині поліція оголосила тривогу в місті та розшукує злочинця.

Наразі у мережі мало кадрів з місця подій. Проте на деяких з них видно тіла загиблих людей. Попри глибоку ніч правоохоронці продовжують працювати на місці трагедії.

Відомо, що напад стався під час святкування 650-річчя міста Золінґен. Наразі усі святкування скасовані, фестиваль зупинив роботу, а територію оточили правоохоронці.

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Над місцем злочину також кружляє квадрокоптер поліцейських. Нині місцевих жителів закликають залишатися вдома і не виходити без потреби, поки правоохоронці не затримають нападника.