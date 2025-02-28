Наша держава виготовляє власні засоби ураження, однак їх ми використовуємо для точкових атак по військових об'єктах Росії. Авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Збройні Сили України дещо обмежені у застосуванні ATACMS. Це, ймовірно, пов'язано із теперішньою політикою США.

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Посилення авіації України

Анатолій Храпчинський зауважив, якщо Україна отримає від партнерів літаки дальнього радіолокаційного виявлення, то це дозволить в режимі реального часу самостійно отримувати розвідувальну інформацію без інших країн.

Завдяки цьому буде легше планувати операції. У ЗСУ з'являться можливості застосовувати потужніше озброєння, зокрема крилаті ракети типу Storm Shadow.

Зараз знову поновились бесіди щодо надання шведських Gripen. Цей літак є носієм Taurus. Тому, можливо, в умовах політичних змін в Німеччині ми отримаємо ці ракети,

– сказав авіаексперт.

Україні важливо мати ракети Taurus, адже це надасть Силам оборони більше можливостей для виконання військових операцій.

Якщо Швеція відправить Україні літаки дальнього локаційного виявлення та Gripen, а Німеччина ракети Taurus, тоді ми зможемо говорити про паритет (з Росією – 24 Канал) у повітряному просторі,

– зауважив Храпчинський.

За його словами, у такому випадку якісні операції щодо завдання ударів по території Росії стануть частішими. Проте дуже важливо, щоб світові лідери змінили деяку риторику щодо протистояння окупантам і дозволили знешкоджувати військові об'єкти росіян вглиб їхніх територій.

Нагадаємо, Швеція готова передати Україні винищувачі Gripen, але лише після завершення програми F-16, оскільки використання двох систем одночасно було б надто складним. Міністр закордонних справ Швеції наголосив, що рішення щодо постачання Gripen залежить від України, а не шведського уряду.