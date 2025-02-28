Наше государство производит собственные средства поражения, однако их мы используем для точечных атак по военным объектам России. Авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Канала, что Вооруженные Силы Украины несколько ограничены в применении ATACMS. Это, вероятно, связано с нынешней политикой США.

Смотрите также Генерал США ответил, как Трамп может гарантировать безопасность Украины, не вводя войска

Усиление авиации Украины

Анатолий Храпчинский заметил, если Украина получит от партнеров самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, это позволит в режиме реального времени самостоятельно получать разведывательную информацию без других стран.

Благодаря этому будет легче планировать сделки. В ВСУ появятся возможности применять более мощное вооружение, в частности, крылатые ракеты типа Storm Shadow.

Сейчас снова возобновились беседы о предоставлении шведских Gripen. Этот самолет является носителем Taurus. Поэтому, возможно, в условиях политических изменений в Германии мы получим эти ракеты,

– сказал авиаэксперт.

Украине важно иметь ракеты Taurus, ведь это предоставит Силам обороны больше возможностей для выполнения военных операций.

Если Швеция отправит Украине самолеты дальнего локационного обнаружения и Gripen, а Германия ракеты Taurus, тогда мы сможем говорить о паритете (с Россией– 24 Канал) в воздушном пространстве,

– заметил Храпчинский.

По его словам, в таком случае качественные операции по нанесению ударов по территории России участятся. Однако очень важно, чтобы мировые лидеры изменили некоторую риторику по противостоянию оккупантам и позволили обезвреживать военные объекты россиян вглубь их территорий.

Напомним, Швеция готова передать Украине истребители Gripen, но только после завершения программы F-16, поскольку использование двух систем одновременно было бы слишком сложным. Министр иностранных дел Швеции подчеркнул, что решение по поставкам Gripen зависит от Украины, а не шведского правительства.