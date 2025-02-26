Есть ли механизмы гарантировать безопасность Украине без ввода войск США на ее территорию и на какие из них могут быть готовы в администрации Дональда Трампа в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал генерал США в отставке Дэвид Петреус.

Обратите внимание Великобритания, Германия, Франция и другие страны готовы направить войска в Украину, – Bloomberg

Военный путь

Петреус отметил, что к так называемой миротворческой миссии необязательно прибегать, чтобы мир в Украине наступил. Если Россия прекратит обстрелы, украинские силовые структуры в состоянии обеспечивать спокойствие.

Я провел год в Боснии, также было Гаити и т.д., где действительно нужна была сила, чтобы вмешаться и контролировать, чтобы различные воюющие стороны прекратили боевые действия. Здесь это не нужно, украинская полиция, силовики и другие силы могут более чем справиться с этой задачей,

– прокомментировал генерал.

Если режим прекращения огня будет нарушен, эти силы смогут отреагировать. Это можно сделать даже с помощью разветвленной разведки с наблюдением, разведывательными платформами и другими возможностями.

"Я бы хотел, чтобы Соединенные Штаты были основой для этой миссии, и все это вполне возможно без американских войск на местах", – заметил Петреус.

Он убежден, что США против именно физического присутствия на украинской территории, однако контролировать прекращение огня можно дистанционно. Например, иметь мониторинг с неба, постоянную связь с украинскими силовиками, которые находятся на передовой. Механизмы реагирования могут находиться в соседних странах, это могут быть системы "земля – воздух", "воздух – земля".

"Размещение войск на земле – это то, что мы делали во время Холодной войны, когда еще не имели таких возможностей, которые есть сейчас. Когда я был молодым лейтенантом, мы должны были высадиться в восточной Турции и других местах, которые могли атаковать советские войска. Честно говоря, некоторые из нас погибли, чтобы обеспечить соблюдение США пятой статьи НАТО, но сейчас это совсем не обязательно", – заметил Петреус.

Участие Воздушных сил

Великобритания готова направить в Украину истребители Typhoon для надлежащего патрулирования зоны прекращения огня, если договоренностей достигнут Россия и Украина.

Да, следует иметь Воздушные силы, которые могут стать серьезной частью миссии, но для этого не обязательно размещать эти силы в Украине, а, например, в Польше, восточной Европе, странах Балтии,

– считает генерал в отставке.

Другие механизмы сдерживания

Кроме военного содействия, военный убежден, что для эффективного мира необходимы и конфискации замороженных активов в европейских банках на 300 миллиардов долларов, путь Украины в НАТО (однако, вероятно, это не будет разрешено в рамках соглашения учитывая заявления Трампа), введение более жестких санкций. Также дипломатические действия различные политические и другие механизмы реагирования.

"Ключевым является то, что гарантии безопасности должны быть абсолютными. И должны быть настолько мощными, чтобы обеспечить длительный постоянный мир, длительное прекращение огня. И понятно, что Украина должна на этом настаивать. Надеюсь что споры между некоторыми американцами и президентом Зеленским решатся," – добавил военный.