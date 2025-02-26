Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Какой будет роль США в миротворческой миссии

Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира.

Если мы хотим соблюдения режима прекращения огня, нам нужна поддержка США. Я считаю, что американцы согласились это сделать,

– отметил он.

Ранее Ломбард и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Вашингтон, чтобы обсудить Украину и торговлю со своими американскими коллегами, включая президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента.

Французские официальные лица заявили, что Ломбард стремится проектировать европейское единство на фоне нападения Трампа на мировой порядок, который управляется глобальными институтами.

По данным WSJ, Великобритания и Франция планируют размещение 30 тысяч европейских миротворцев в Украине после прекращения огня. Однако они будут нуждаться в защите США в случае нарушения договоренностей Россией.

Согласно плану, США могут использовать системы ПВО в соседних странах, которые покрывают территорию Украины, одновременно предоставляя европейцам другие системы ПВО. ВВС США, базирующихся за пределами Украины, должны быть готовы к поддержке европейских войск, если они окажутся в опасности.