Чи є механізми гарантувати безпеку Україні без введення військ США на її територію та на які з них можуть бути готові в адміністрації Дональда Трампа в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів генерал США у відставці Девід Петреус.

Зверніть увагу Британія, Німеччина, Франція та інші країни готові направити війська в Україну, – Bloomberg

Воєнний шлях

Петреус наголосив, що до так званої миротворчі місії не обов'язково вдаватися, аби мир в Україні настав. Якщо Росія припинить обстріли, українські силові структури в змозі забезпечувати спокій.

Я провів рік у Боснії, також було Гаїті тощо, де справді потрібна була сила, аби втрутитися і контролювати, щоб різні воюючі сторони припинили бойові дії. Тут це не потрібно, українська поліція, силовики та інші сили можуть більш ніж впоратися з цим завданням,

– прокоментував генерал.

Якщо режим припинення вогню буде порушено, ці сили зможуть відреагувати. Це можна зробити навіть за допомогою розгалуженої розвідки із спостереженням, розвідувальними платформами та іншими можливостями.

"Я б хотів, щоб Сполучені Штати були основою для цієї місії, і все це цілком можливо без американських військ на місцях", – зауважив Петреус.

Він переконаний, що США проти саме фізичної присутності на українській території, однак контролювати припинення вогню можна дистанційно. Наприклад, мати моніторинг з неба, постійний зв'язок з українськими силовиками, які перебувають на передовій. Механізми реагування можуть перебувати в сусідніх країнах, це можуть бути системи "земля – повітря", "повітря – земля".

"Розміщення військ на землі – це те, що ми робили під час Холодної війни, коли ще не мали таких можливостей, які є зараз. Коли я був молодим лейтенантом, ми мали висадитися в східній Туреччині та інших місцях, які могли атакувати радянські війська. Чесно кажучи, дехто з нас загинув, аби забезпечити дотримання США п'ятої статті НАТО, але зараз це зовсім не обов'язково", – зауважив Петреус.

Участь Повітряних сил

Велика Британія готова направити в Україну винищувачі Typhoon для належного патрулювання зони припинення вогню, якщо домовленостей досягнуть Росія та Україна.

Так, слід мати Повітряні сили, які можуть стати серйозною частиною місії, але для цього не обов'язково розміщувати ці сили в Україні, а, наприклад, в Польщі, східній Європі, країнах Балтії,

– вважає генерал у відставці.

Інші механізми стримування

Крім воєнного сприяння, військовий переконаний, що для ефективного миру необхідні і конфіскації заморожених активів у європейських банках на 300 мільярдів доларів, шлях України до НАТО (однак, імовірно, це не буде дозволено в рамках угоди з огляду на заяви Трампа), введення більш жорстких санкцій. Також дипломатичні дії різні політичні та інші механізми реагування.

"Ключовим є те, що гарантії безпеки мають бути абсолютними. І мають бути настільки потужними, щоб забезпечити тривалий постійний мир, тривале припинення вогню. І зрозуміло, що Україна має на цьому наполягати. Сподіваюся що суперечки між деякими американцями та президентом Зеленським вирішаться," – додав військовий.