Про це повідомляє 24 Канал з посилання на The Times.

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Британія пропонує створити "повітряну поліцію" для України

Велика Британія розглядає варіанти гарантій безпеки для України, які уникають відправки великого контингенту наземних військ. Джерело видання в уряді зазначає, що Лондон може створити місію "повітряної поліції" – аналогічну програмі НАТО, яка з 2004 року забезпечує захист повітряного простору країн Балтії.

У Військово-повітряних силах Британії впевнені, що цей варіант виглядає більш реалістичним, ніж встановлення безполітної зони над Україною. Причиною є те, що для підтримки такої безпілотної зони літаки мали б цілодобово чергувати в повітрі.

Щодо "повітряної поліції", то знадобиться "значна" кількість літаків Typhoon та системи протиповітряної оборони для їх захисту. Літаки можуть розмістити у Польщі і тримати в стані бойової готовності. Наразі ця ідея перебуває на ранній стадії, проте співрозмовник The Times сказав: "Ми готові зробити все, що нам скажуть".

Теоретично, десятки Typhoon могли б бути готові до будь-яких атак Росії. А миротворчі сили Великої Британії та інших європейських країн у меншій кількості запропонували б захист на землі.