Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Великобритания предлагает создать "воздушную полицию" для Украины

Великобритания рассматривает варианты гарантий безопасности для Украины, которые избегают отправки большого контингента наземных войск. Источник издания в правительстве отмечает, что Лондон может создать миссию "воздушной полиции" – аналогичную программе НАТО, которая с 2004 года обеспечивает защиту воздушного пространства стран Балтии.

В Военно-воздушных силах Британии уверены, что этот вариант выглядит более реалистичным, чем установление бесполетной зоны над Украиной. Причиной является то, что для поддержания такой беспилотной зоны самолеты должны круглосуточно дежурить в воздухе.

Что касается "воздушной полиции", то понадобится "значительное" количество самолетов Typhoon и системы противовоздушной обороны для их защиты. Самолеты могут разместить в Польше и держать в состоянии боевой готовности. Сейчас эта идея находится на ранней стадии, однако собеседник The Times сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут".

Теоретически, десятки Typhoon могли бы быть готовы к любым атакам России. А миротворческие силы Великобритании и других европейских стран в меньшем количестве предложили бы защиту на земле.