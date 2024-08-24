По сообщениям немецких СМИ, мужчина с ножом напал на людей около 21:45 по местному времени. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

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В Германии мужчина напал на гостей фестиваля

Около 21:45 в Золингене на фестивале мужчина ударил нескольких прохожих ножом. К сожалению, 3 человека погибли, также известно о пострадавших. Точное количество пока неизвестно, однако сейчас медики борются за жизнь по меньшей мере 9 человек.

Свидетели нападения утверждают, что злоумышленник имел черты арабской национальности, однако точно описать нападавшего сложно. Сейчас полиция объявила тревогу в городе и разыскивает преступника.

Сейчас в сети мало кадров с места событий. Однако на некоторых из них видны тела погибших людей. Несмотря на глубокую ночь правоохранители продолжают работать на месте трагедии.

Известно, что нападение произошло во время празднования 650-летия города Золинген. Сейчас все празднования отменены, фестиваль остановил работу, а территорию оценили правоохранители.

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Над местом преступления также кружит квадрокоптер полицейских. Сейчас местных жителей призывают оставаться дома и не выходить без надобности, пока правоохранители не задержат нападавшего.