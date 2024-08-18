Вечер субботы 17 августа на фестивале в Лейпциге в Германии, который собрал 30 тысяч посетителей, был внезапно прерван из-за пожара на колесе обозрения. Во время выступления рэпера Ski Aggu одна из гондол вспыхнула, огонь быстро перекинулся на соседнюю.

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Фестиваль в Лейпциге: пожар на аттракционе

По словам свидетелей, пожар вспыхнул в нижней части аттракциона и быстро распространился. Несмотря на густой дым, окутавший зрителей, паники среди них не возникло.

Попытки потушить пламя огнетушителями были тщетными, поэтому гондолы колеса обозрения немедленно подняли вверх. Собственно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара.

Очевидцы слышали панические крики людей, которые сидели в гондолах. Пожарные быстро прибыли на место и смогли потушить пожар. Публика поблагодарила спасателей бурными аплодисментами,

– пишет издание Leipziger Zeitung (LZ).

Несмотря на инцидент, фестиваль был лишь временно приостановлен и вскоре продолжился следующими выступлениями. Организаторы сообщили о техническом сбое как причине пожара.

Горит колесо обозрения на фестивале в Лейпциге / Фото издания LZ

Обратите внимание! По предварительной информации, несколько человек были ранены и доставлены в больницу, но состояние большинства – стабильное. СМИ, в частности MDR, сообщают о 30 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.

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Рэпер Ski Aggu, который выступал на сцене во время инцидента, подвергся критике за плохую реакцию на чрезвычайную ситуацию. Часть публики была крайне недовольна.

Highfield Festival стартовал в пятницу, 16 августа, в Лейпциге. Он привлек известных исполнителей, среди которых Donots и Peter Fox.