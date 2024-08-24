Під час розмови президент України також висловив співчуття у зв'язку з трагедією у Золінґені, де на фестивалі невідомий з ножем напав на людей. Відомо, що внаслідок нападу загинуло 3 людини, 9 – отримали поранення.

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Зеленський провів розмову з Шольцом

Володимир Зеленський 24 серпня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент України подякував йому за підтримку, а також розповів про потреби українських захисників.

Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру. Розповів про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО,

– повідомив Зеленський.

Окрім того, під час телефонної розмови Зеленський та Шольц обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів Росії, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну".

Під час переговорів президент України також висловив співчуття через трагедію, яка сталася під час фестивалю у Золінґені. Так, ввечері 23 серпня невідомий чоловік напав на людей, які святкували 650-річчя міста.

Нападник смертельно поранив 3 людей – вони померли на місці. Ще 9 – отримали серйозні поранення й були госпіталізовані. Наразі поліція продовжує пошуки нападника. Точного опису зовнішності зловмисника немає, але деякі свідки стверджують, що чоловік мав риси арабської національності.