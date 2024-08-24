Во время разговора президент Украины также выразил соболезнования в связи с трагедией в Золингене, где на фестивале неизвестный с ножом напал на людей. Известно, что в результате нападения погибли 3 человека, 9 – получили ранения.

Смотрите также Шольц неоднозначно прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Зеленский провел разговор с Шольцом

Владимир Зеленский 24 августа провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент Украины поблагодарил его за поддержку, а также рассказал о потребностях украинских защитников.

Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и длительного мира. Рассказал об обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны Украины, в частности в бронетехнике и средствах ПВО,

– сообщил Зеленский.

Кроме того, во время телефонного разговора Зеленский и Шольц обсудили продолжение финансирования оборонной поддержки Украины и использования замороженных активов России, а также сотрудничество и дальнейшие контакты в рамках "Рамштайн".

Во время переговоров президент Украины также выразил соболезнования из-за трагедии, которая произошла во время фестиваля в Золингене. Так, вечером 23 августа неизвестный мужчина напал на людей, которые праздновали 650-летие города.

Нападающий смертельно ранил 3 человек – они умерли на месте. Еще 9 – получили серьезные ранения и были госпитализированы. Сейчас полиция продолжает поиски нападавшего. Точного описания внешности злоумышленника нет, но некоторые свидетели утверждают, что мужчина имел черты арабской национальности.