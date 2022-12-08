Напруження зростає: спецназ Косова зайшов у сербський регіон

Понад 200 спецпризначенців Косова на броньованих автомобілях зайшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби.

Зазначають, що сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

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Спецпризначенці кинули дві шумові гранати під час того, як заходили у Північну Митровицю. Попри це, ситуація в муніципалітеті напружена, але спокійна.

Спецпризначенці Косова зайшли у Північну Митровицю: відео

Раніше поліція частково визнаного Косова оголосила про збільшення своєї присутності в північних муніципалітетах, де проживають переважно косовські серби.

З огляду на нинішню ситуацію й тенденції в північних муніципалітетах, поліція збільшить свою присутність на півночі,

– зазначили у відомстві.

В регіоні наразі все ж спокійно: відео

Кому належить Північна Митровиця

Після проголошення в односторонньому порядку незалежності Косова на території краю почали діяти паралельні органи влади. Північ Косово перебуває під управлінням місцевої влади трьох громад півночі, які не визнають влади Приштини. У Косовській Митровиці фактично існує дві місцевих адміністрації – сербська і албанська, при цьому визнана Республікою Косово албанська адміністрація муніципалітету контролює лише південну частину міста, а сербська адміністрація громади Косовська Митровиця управляє частиною міста на північ від річки Ібар.

Що цьому передувало

Усе це відбувається на тлі зростання напруженості на півночі Косова, де кілька днів тому косовськими силовиками було фактично захоплено виборні органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів.

Їхньою причиною стало оголошення місцевою партією "Сербський список", яка співпрацює з Белградом, бойкоту косовської влади.

В разі продовження бойкоту на виборах можуть перемогти серби, що налаштовані на співпрацю з Приштиною. Водночас у Сербії побоюються, що такі події можуть послабити їхній вплив на півночі Косова.

ЄС не допоміг вирішити конфлікт

Напруженість у відносинах між Сербією та Косовим виникла через те, що останні вирішили запровадити на своїй території обов'язкову перереєстрацію автомобілів. які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби відреагували спершу протестами, а потім бойкотом косовських органів влади.

Між Косово та Сербією також відбулися переговори за посередництва Європейського Союзу. Країни мали досягти згоди у конфлікті через номерні знаки автомобілів. Однак цього так і не сталось.