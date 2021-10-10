У нас війна з Росією, але починалося все з 90-х, – відверте інтерв'ю з героєм фільму Сенцова

Громадський активіст та учасник російсько-української війни Сергій Філімонов зіграв головну роль у новому фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". Світова прем'єра відбулася 10 вересня на 78-у Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі "Горизонти".

Це не є фільм, який романтизує кримінал, убивства і стрілянину. Це історія хлопця, який прожив не легкий досвід. 90-ті – це період після розпаду Радянського Союзу, коли в Україні "зароджувалися" олігархи, а люди жили в нестатках. Так головний герой "Носорога" Сергій Філімонов розповідає про кримінальну драму у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Назва фільму. Що вона означає? Чому саме "Носоріг"?

Це позивний головного героя Вови. У "Носорога" є реальний прототип у житті. Звичайно, сам герой відрізняється, але це життєва історія. За характером і мисленням це така сама людина. "Носоріг" – через те, що молодий хлопець опиняється в бійці і йому наносять певну травму, яка його потім асоціює з носорогом.

Головний герой фільму Сергій Філімонов / Фото з особистого архіву Сергія Філімонова

Така людина була в реальності?

Наскільки мені відомо, це друг Олега Сенцова.

Як розпочалася ваша співпраця з режисером фільму Олегом Сенцовим?

За Олега, мабуть, знали всі в Україні, коли він був у військовому полоні в Росії. Ми брали активну участь в акціях на його підтримку. Так вийшло, що я познайомився з дівчатами, які потім займалися кастингом "Носорога". Вони мене попросили організувати цей кастинг. Я в минулому – футбольний фанат та спортсмен. У мене досить багато друзів, які в принципі по типажу підходять до бандитів. Тому ми зробили цей кастинг.

Режисер фільму "Носоріг" Олег Сенцов та головний герой фільму Сергій Філімонов / Фото з фейсбуку Сергія Філімонова

Я познайомився з Олегом, який особисто туди приїхав. Мені запропонували спробувати на камеру записатися, чи хочу я зніматися чи ні. Це були проби. Через деякий час ми ще кілька разів зустрічалися з Сенцовим. Про фільм ми взагалі не говорили, але ми близько познайомилися і мене запросили вже на проби, де треба було зіграти роль. Це було цікаво і важко.

Як вам працювалося з Олегом Сенцовим?

Мені було комфортно і він мене багато чому навчив. Зокрема, розбиратися в кіно. Я вважаю, що він заслужено називається одним з кращих режисерів в Україні. Але я б хотів сказати більше за команду, яка працювала над фільмом. Вона дуже схвально оцінювала роботу й організацію Сенцова.

Як відбувався відбір на роль головного героя фільму?

Я знаю точно, що було багато кандидатів. З багатьма ми познайомилися на кастингу, деяких я вже знав особисто. Це був важкий відбір, але я якось отримав цю роль.

За словами Філімонова, відбір для участі у фільмі був важким / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Була принципова позиція, що фільм має бути україномовним"

На вашу думку, як вплинуло перебування Олега Сенцова в полоні в Росії на фільм?

Вплинуло точно, бо фільм про 90-ті. Він максимально був наближений до тих часів. Це і візуальна частина – костюми, декорації, машини, музика. Все відповідало тому часу. Після 90-х років, в незалежній Україні, все було досить русифіковано. Звичайно, трошки змінювалося. В інтернеті пишуть, що бандити не розмовляли, наприклад, українською мовою, але це також була принципова позиція, що фільм має бути україномовним. Тому, я думаю, що багато деталей змінювали, але сам сценарій, якщо і мінявся, то не багато.

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В одному з інтерв'ю, ви розповідали, що не жили в 90-х і не знали добре цей період. Для того щоб зіграти головну роль, ви дізнавалися більше про цей період?

Я народився у 1994 році й моя молодість якраз припала на навчання в спорт-інтернаті. Коли я займався спортом, то зустрічалися люди, які були очевидцями тих подій. Тому я досить багато знаю про той час і добре орієнтуюся, наприклад, в тому, що відбувалося у нас у Києві. Тому що багато з тих бандитів, які вбивали у 90-х людей, зараз знаходяться в бізнесі, в політиці. І про їхні справи та чим вони займалися, люди чують й досі. В мене було розуміння, що то був за період. Звичайно, я також дивився багато фільмів про бандитів, тому мені було неважко.

Багато з тих бандитів, які вбивали в 90-х людей, зараз знаходяться в бізнесі, в політиці / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Були такі періоди життя, коли я не пам'ятав, щоб тиждень проходив без бійок"

Олег Сенцов розповідав, що коли познайомився з вами, то зрозумів, що ваш складний життєвий шлях та важкі умови, в яких ви зростали, відповідають потребам сценарію. Ви можете розповісти, про які умови він говорив?

Я думаю, що Олег мав на увазі те, що я пройшов Майдан та війну у складі добровольчого підрозділу, вуличну війну з тітушками, вуличну боротьбу з "ментовским беспределом". Я думаю, що він саме це мав це на увазі.

Я народився у багатодітній сім'ї. У нас є певна проблема з булінгом в країні. Зрозуміло, що коли ти в родині не один, то, скоріш за все, ти малозабезпечений. Тим більше, я був дуже маленьким, мало важив та був низького росту. І в школі дуже часто до мене чіплялися. Доводилося битися, бувало таке, що по два-три рази на день. Були такі періоди життя, коли я не пам'ятав, щоб тиждень проходив без бійок. Це було постійно, це була постійна історія. Були переломи, зламані руки, побита голова.

Через це ви пішли у спорт?

Більше через брата. Я займався грою на тромбоні в оркестрі. А мій брат займався боротьбою і сказав мені спробувати. Я спробував і мені сподобалося. І це справді мені дуже допомагало.

Ви – не професійний актор. Чи було важко перевтілитися в образ?

Важко було багато разів, бо коли треба грати сцени, пов'язані з емоціями, які люди намагаються найчастіше ховати від інших людей, то, звичайно, важко. Однак мені сильно допомагала команда, інші актори, поради й віра в мене Олега Сенцова. Я цікавився для себе в акторів, як вони це роблять.

Філімонов цікавився у акторів, як зіграти емоційні сцени / Фото з особистого архіву Сергія Філімонова

Багато світових акторів часто створюють собі спеціальні умови, навіть психологічні, щоб краще увійти в роль. Чи робили ви так? Як відбувалася ваша підготовка до перевтілення?

В певних сценах Сенцов створював такі умови, які змушували опинитися в ситуації, що були наближені до сценарію. Бували місця, коли було дуже холодно і треба було зіграти, що важко фізично і воно насправді було важко. Коли знімали бійки, грали не професійні актори, які зі мною билися. І бувало, що справді прилітало і було боляче. Багато хто казав мені, що мало знають акторів, які продовжили б грати далі, якщо їх би так вдарили. Але для мене це не було страшно.

Ви отримували травми під час знімання фільму?

Були, але вони незначні. Я звик до такого.

Яку зі сцен вам було найважче зіграти?

Зараз, коли я озираюсь назад, то розумію, що найважчими були сцени сексуальні, де були голі дівчата. Це було важко, бо і я був голим. І коли тебе знімає камера, сидить режисер, костюмери, гримери, художники по локації, а ти голий і дівчина гола, а вам треба зіграти сцену інтиму. Це важко, хто б що там не казав.

У фільмі є любовна лінія?

Так, одна.

У яких містах знімали фільм?

Я поїхав у Кривий Ріг і прожив там три місяці. Я взагалі не міг повертатися у Київ, бо були проблеми з пандемією коронавірусу. Був ризик захворіти й тому мені доводилося бути там. Частина фільму також знімалася у Львові, але після Кривого Розі це було, як поїхати відпочити за кордон. Також була сцена, яку ми дознімали у Києві.

Головний герой фільму "Носоріг" Сергій Філімонов кілька місяців жив у Кривому Розі / Фото з особистого архіву Філімонова

Були сцени, які знімали за кордоном?

Ми мали знімати в Німеччині, але через коронавірус довелося зробити у Львові. Оскільки Львів довгий час був частиною Австро-Угорщини, там є відповідна архітектура.

Що спільного між вам і головним героєм, а де ваші цінності вкрай різні?

З героєм в нас дуже багато спільних рис характеру. Тоді були такі часи, коли у людей не було багато вибору. Це історія про хлопця, який народився в незаможній сім'ї, який займався спортом, і єдиний шлях стати людиною та сильним він бачив в тому, щоб піти у кримінал. У нього склалися такі життєві обставини, що він або зламався б, або став би кимось. Тому за характером у нас багато спільного, однак з досвіду – ні.

У нас в країні війна, була Революція Гідності, коли ми боролися з диктатурою. Ці обставини зробили мені зовсім іншу картину цінностей. Я проти криміналу і вважаю, що це погано. Молоді люди, ті самі спортсмени, мають все робити, щоб будувати країну й робити її незалежною та соборною.

Філімонов каже, що має багато спільного зі своїм героєм / Фото Юрія Григоровича

"У певному плані мені треба було грати самого себе"

Ви перебирали досвід когось з акторів? Якщо так, то кого саме?

З нами у фільмі грав крутий актор Олександр Рудинський. Зараз він грає вже в європейських проєктах. Він актор високого рівня і я слідкував, як він це робить, і десь намагався робити для себе висновки. Багато також мені допомагав Євгеній Григор'єв. У певному плані мені треба було грати самого себе в подіях, в яких опинявся герой. Звичайно, я б десь вчинив по-іншому, в мене є певний досвід більш розумно виходити з таких ситуацій. Але мені не треба було щось сильно вигадувати, бо я знаю, як відбуваються ті події, які були у фільмі.

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Світова прем'єра фільму відбулася 10 вересня на Венеціанському кінофестивалі, де були присутні Олег Сенцов і актори. Які ваші враження від прем'єри?

Після прем'єри багато іноземців підійшли й похвалили мене. Вони питали, чи буду я ще зніматися. Деякі з них не вірили, що це мій перший досвід. Це було дуже приємно. На прем'єрі була ще моя дружина, яка казала про те, що італійці, які сиділи поруч, сміялися з жартів, що були у фільмі. Це також радує.

Для режисера та акторів велике досягнення просто знаходитися на Венеціанському кінофестивалі, бо він один з кращих у світі. Це крутий досвід і я сподіваюся, що Олег Сенцов і з наступними фільмами зможе потрапити на фестивалі такого рівня.

Іноземці похвалили Філімонова за акторську гру / Фото з особистого архіву Сергія Філімонова

Ви б хотіли зіграти ще якусь роль?

Хай спочатку запропонують, а я буду думати, цікаво чи ні. Насправді фільм – це крутий досвід і це цікаво, але це й важко. В житті є багато чим займатися ще. Тому наступного разу я буду зніматися лише в тому випадку, якщо я буду бачити, що це ніяк не впливає на інші процеси в моєму житті, в першу чергу на мою сім'ю.

Адже поїхати на три місяці в інше місто і не бачити сина – важко. Я хочу бачити, як росте дитина. Також у Києві та в Україні є багато проблем, які постійно треба вирішувати.

Мої друзі просто так попадають у в'язницю через те, що критикують владу, моїх друзів намагаються вбити на вулиці. Є ті проблеми, які можуть не дати займатися тою ж акторською діяльністю.

В Україні прем'єру коли очікувати?

Вже показ був у Батумі, Венеції, Варшаві. Зараз буде міжнародний кінофестиваль "Тиждень критики". Наскільки мені відомо, канадські критики запропонували у Києві показати "Носоріг". Тому українська прем'єра тоді відбудеться. А переглянути фільм у кінотеатрах можна буде на початку 2022 року.

"Носоріг" з'явиться в українських кінотеатрах на початку 2022 року / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Дуже важливо пам'ятати, з чого ми починали"

Що ви очікуєте від прем'єри в Україні? Що хочеться донести українцям цим фільмом?

Він дуже актуальний через те, що ми пережили революції, у нас війна з Росією. Всі ці важкі події ідуть в певному сенсі на користь українцям, бо це нас об'єднує, робить нас нацією і гуртує. Дуже важливо пам'ятати, з чого ми починали – з 90-х. Коли розумієш, як було і що є зараз, то все одно бачиш прогрес та зміни на краще.

Тому цю історію важливо розуміти людям. Цей фільм – не про романтизацію криміналу і не про те, що бути бандитом круто. Цей фільм про те, що бути бандитом складно, важко, небезпечно і погано. Я не думаю, що після цього фільму діти захочуть виходити на вулиці та забирати в у когось гроші.

"90-ті – це час, коли в нас почали з'являтися олігархи"

Важкі 90-ті. На вашу думку, чому людям важливо розповідати про цей період в історії України?

90-ті – це час, коли в нас почали з'являтися олігархи, коли бандити грабували підприємців, забирали у людей гроші, залякували, а потім "перевзувалися та вдягали білі сорочки" та йшли в депутати. 90-ті – це коли людям було дуже важко.

90-ті в Україні, на вашу думку, закінчилися?

Думаю, що так, але настав 2010 рік і 2021 рік. Я не кажу, що це легше, але в 90-х ми мали справу з тим, що люди грабували один одного. У 2010 році й досі ми маємо справу з російською агресією та боротьбою за незалежність. Це інше. Якщо в 90-х роках підірвали чи розстріляли б машину, то всі були б впевнені, що це зробили за гроші або це перерозподіл сфер впливу. Сьогодні ми розуміємо, що це може бути російська агентура, терористи зі Сходу України. Змінюється проблематика. Звісно, в нас і за гроші можуть вбити, але зараз є інші проблеми.

Фільм "Носоріг" Олега Сенцова: трейлер