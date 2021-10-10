У нас война с Россией, но начиналось все с 90-х, – откровенное интервью с героем фильма Сенцова

Общественный активист и участник российско-украинской войны Сергей Филимонов сыграл главную роль в новом фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Мировая премьера состоялась 10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Горизонты".

Это не фильм, который романтизирует криминал, убийства и стрельбу. Это история парня, который прожил нелегкий опыт. 90-е – это период после распада Советского Союза, когда в Украине "зарождались" олигархи, а люди жили в нужде. Так главный герой "Носорога" Сергей Филимонов рассказывает о криминальной драме в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Название фильма. Что оно означает? Почему именно "Носорог"?

Это позывной главного героя Вовы. У "Носорога" есть реальный прототип в жизни. Конечно, сам герой отличается, но это жизненная история. По характеру и мышлению это такой же человек. "Носорог" – из-за того, что молодой парень оказывается в драке и ему наносят определенную травму, которая его потом ассоциирует с носорогом.

Главный герой фильма Сергей Филимонов / Фото из личного архива Сергея Филимонова

Такой человек был в реальности?

Насколько мне известно, это друг Олега Сенцова.

Как началось ваше сотрудничество с режиссером фильма Олегом Сенцовым?

Об Олеге, видимо, знали все в Украине, когда он был в военном плену в России. Мы принимали активное участие в акциях в его поддержку. Так получилось, что я познакомился с девушками, которые потом занимались кастингом "Носорога". Они меня попросили организовать этот кастинг. Я в прошлом – футбольный фанат и спортсмен. У меня довольно много друзей, которые в принципе по типажу подходят к бандитам. Поэтому мы сделали этот кастинг.

Режиссер фильма "Носорог" Олег Сенцов и главный герой фильма Сергей Филимонов / Фото из фейсбука Сергея Филимонова

Я познакомился с Олегом, который лично туда приехал. Мне предложили попробовать на камеру записаться, хочу ли я сниматься или нет. Это были пробы. Через некоторое время мы еще несколько раз встречались с Сенцовым. О фильме мы вообще не говорили, но мы близко познакомились и меня уже пригласили на пробы, где надо было сыграть роль. Это было интересно и трудно.

Как вам работалось с Олегом Сенцовым?

Мне было комфортно и он меня многому научил. В частности, разбираться в кино. Я считаю, что он заслуженно называется одним из лучших режиссеров в Украине. Но я бы хотел сказать больше р команде, которая работала над фильмом. Она очень одобрительно оценивала работу и организацию Сенцова.

Как происходил отбор на роль главного героя фильма?

Я знаю точно, что было много кандидатов. Со многими мы познакомились на кастинге, некоторых я уже знал лично. Это был трудный отбор, но я как-то получил эту роль.

По словам Филимонова, отбор для участия в фильме был тяжелым / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Была принципиальная позиция, что фильм должен быть украиноязычным"

По вашему мнению, как повлияло пребывание Олега Сенцова в плену в России на фильм?

Повлияло точно, потому что фильм о 90-х. Он максимально был приближен к тем временам. Это и визуальная часть – костюмы, декорации, машины, музыка. Все соответствовало тому времени. После 90-х годов в независимой Украине все было достаточно русифицировано. Конечно, немножко менялось. В интернете пишут, что бандиты не разговаривали, например, на украинском языке, но это также была принципиальная позиция, что фильм должен быть украиноязычным. Поэтому, я думаю, что многие детали меняли, но сам сценарий, если и менялся, то не много.

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В одном из интервью вы рассказывали, что не жили в 90-х и не знали хорошо этот период. Для того чтобы сыграть главную роль, вы узнавали больше об этом периоде?

Я родился в 1994 году и моя молодость как раз пришлась на учебу в спортивном интернате. Когда я занимался спортом, то встречались люди, которые были очевидцами тех событий. Поэтому я достаточно много знаю о том времени и хорошо ориентируюсь, например, в том, что происходило у нас в Киеве. Потому что многие из тех бандитов, которые убивали в 90-х людей, сейчас находятся в бизнесе, в политике. И об их делах и чем они занимались люди слышат до сих пор. У меня было понимание, что это был за период. Конечно, я тоже смотрел много фильмов о бандитах, поэтому мне было нетрудно.

Многие из тех бандитов, которые убивали в 90-х людей, сейчас находятся в бизнесе, в политике / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Были такие периоды жизни, когда я не помнил, чтобы неделя проходила без драк"

Олег Сенцов рассказывал, что когда познакомился с вами, то понял, что ваш сложный жизненный путь и тяжелые условия, в которых вы росли, отвечают потребностям сценария. Вы можете рассказать, о каких условиях он говорил?

Я думаю, что Олег имел в виду то, что я прошел Майдан и войну в составе добровольческого подразделения, уличную войну с титушками, уличную борьбу с "ментовским беспределом". Я думаю, что он именно это имел в виду.

Я родился в многодетной семье. У нас есть определенная проблема с буллингом в стране. Понятно, что когда ты в семье не один, то, скорее всего, ты малообеспеченный. Тем более, я был очень маленьким, мало весил и был низкого роста. И в школе очень часто ко мне приставали. Приходилось драться, бывало такое, что по два-три раза в день. Были такие периоды жизни, когда я не помнил, чтобы неделя проходила без драк. Это было постоянно, это была постоянная история. Были переломы, сломанные руки, разбитая голова.

Поэтому вы пошли в спорт?

Больше из-за брата. Я занимался игрой на тромбоне в оркестре. А мой брат занимался борьбой и сказал мне попробовать. Я попробовал и мне понравилось. И это действительно мне очень помогало.

Вы – не профессиональный актер. Было ли трудно перевоплотиться в образ?

Тяжело было много раз, потому что когда надо играть сцены, связанные с эмоциями, которые люди стараются чаще всего прятать от других людей, то, конечно, тяжело. Однако мне сильно помогала команда, другие актеры, советы и вера в меня Олега Сенцова. Я интересовался для себя у актеров, как они это делают.

Филимонов интересовался у актеров, как сыграть эмоциональные сцены / Фото из личного архива Сергея Филимонова

Многие мировые актеры часто создают себе специальные условия, даже психологические, чтобы лучше войти в роль. Делали ли вы так? Как происходила ваша подготовка к перевоплощению?

В определенных сценах Сенцов создавал такие условия, которые заставляли оказаться в ситуациях, которые были приближены к сценарию. Бывали места, когда было очень холодно и надо было сыграть, что тяжело физически и оно на самом деле было тяжело. Когда снимали драки, играли непрофессиональные актеры, которые со мной дрались. И бывало, что действительно прилетало и было больно. Многие говорили мне, что мало знают актеров, которые продолжили бы играть дальше, если их бы так ударили. Но для меня это не было страшно.

Вы получали травмы во время съемки фильма?

Были, но они незначительные. Я привык к такому.

Какую из сцен вам было труднее всего сыграть?

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что самыми тяжелыми были сцены сексуальные, где были голые девушки. Это было тяжело, потому что и я был голым. И когда тебя снимает камера, сидит режиссер, костюмеры, гримеры, художники по локации, а ты голый и девушка голая, а вам надо сыграть сцену интима. Это трудно, кто бы что там ни говорил.

В фильме есть любовная линия?

Да, одна.

В каких городах снимали фильм?

Я уехал в Кривой Рог и прожил там три месяца. Я вообще не мог возвращаться в Киев, потому что были проблемы с пандемией коронавируса. Был риск заболеть и поэтому мне приходилось быть там. Часть фильма также снималась во Львове, но после Кривого Роге это было как поехать отдохнуть за границу. Также была сцена, которую мы доснимали в Киеве.

Главный герой фильма "Носорог" Сергей Филимонов несколько месяцев жил в Кривом Роге / Фото из личного архива Филимонова

Были сцены, которые снимали за границей?

Мы должны были снимать в Германии, но из-за коронавируса пришлось сделать во Львове. Поскольку Львов долгое время был частью Австро-Венгрии, там есть соответствующая архитектура.

Что общего между вами и главным героем, а где ваши ценности крайне разные?

С героем у нас очень много общих черт характера. Тогда были такие времена, когда у людей не было много выбора. Это история о парне, который родился в малоимущей семье, который занимался спортом, и единственный путь стать человеком и сильным он видел в том, чтобы пойти в криминал. У него сложились такие жизненные обстоятельства, что он либо сломался бы, либо стал бы кем-то. Поэтому по характеру у нас много общего, однако по опыту – нет.

У нас в стране война, была Революция Достоинства, когда мы боролись с диктатурой. Эти обстоятельства сделали мне совершенно иную картину ценностей. Я против криминала и считаю, что это плохо. Молодые люди, те же спортсмены, должны все делать, чтобы строить страну и делать ее независимой и соборной.

Филимонов говорит, что у него много общего с героем / Фото Юрия Григоровича

"В определенном плане мне надо было играть самого себя"

Вы перенимали опыт кого-то из актеров? Если да, то кого именно?

С нами в фильме играл крутой актер Александр Рудинский. Сейчас он играет уже в европейских проектах. Он актер высокого уровня и я следил, как он это делает, и где-то пытался делать для себя выводы. Много также мне помогал Евгений Григорьев. В определенном плане мне надо было играть самого себя в событиях, в которых оказывался герой. Конечно, я бы где-то поступил по-другому, у меня есть определенный опыт более разумно выходить из таких ситуаций. Но мне не надо было что-то сильно выдумывать, потому что я знаю, как происходят те события, которые были в фильме.

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Мировая премьера фильма состоялась 10 сентября на Венецианском кинофестивале, где присутствовали Олег Сенцов и актеры. Каковы ваши впечатления от премьеры?

После премьеры многие иностранцы подошли и похвалили меня. Они спрашивали, буду ли я еще сниматься. Некоторые из них не верили, что это мой первый опыт. Это было очень приятно. На премьере была еще моя жена, которая говорила о том, что итальянцы, которые сидели рядом, смеялись над шутками, которые были в фильме. Это также радует.

Для режиссера и актеров большое достижение просто находиться на Венецианском кинофестивале, потому что он один из лучших в мире. Это крутой опыт и я надеюсь, что Олег Сенцов и со следующими фильмами сможет попасть на фестивали такого уровня.

Иностранцы похвалили Филимонова за актерскую игру / Фото из личного архива Сергея Филимонова

Вы бы хотели сыграть еще какую-то роль?

Пусть сначала предложат, а я буду думать, интересно или нет. На самом деле фильм – это крутой опыт и это интересно, но это и трудно. В жизни есть много чем заниматься еще. Поэтому в следующий раз я буду сниматься лишь в том случае, если я буду видеть, что это никак не влияет на другие процессы в моей жизни, в первую очередь на мою семью.

Ведь поехать на три месяца в другой город и не видеть сына – трудно. Я хочу видеть, как растет ребенок. Также в Киеве и в Украине есть много проблем, которые постоянно надо решать.

Мои друзья просто так попадают в тюрьму из-за того, что критикуют власть, моих друзей пытаются убить на улице. Есть те проблемы, которые могут не дать заниматься той же актерской деятельностью.

В Украине премьеру когда ожидать?

Уже показ был в Батуми, Венеции, Варшаве. Сейчас будет международный кинофестиваль "Неделя критики". Насколько мне известно, канадские критики предложили в Киеве показать "Носорог". Поэтому украинская премьера тогда состоится. А посмотреть фильм в кинотеатрах можно будет в начале 2022 года.

"Носорог" появится в украинских кинотеатрах в начале 2022 года / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Очень важно помнить, с чего мы начинали"

Что вы ожидаете от премьеры в Украине? Что хочется донести украинцам этим фильмом?

Он очень актуален из-за того, что мы пережили революции, у нас война с Россией. Все эти тяжелые события идут в определенном смысле на пользу украинцам, потому что это нас объединяет, делает нас нацией и сплачивает. Очень важно помнить, с чего мы начинали – с 90-х. Когда понимаешь, как было и что есть сейчас, то все равно видишь прогресс и изменения к лучшему.

Поэтому эту историю важно понимать людям. Этот фильм – не о романтизации криминала и не о том, что быть бандитом круто. Этот фильм о том, что быть бандитом сложно, тяжело, опасно и плохо. Я не думаю, что после этого фильма дети захотят выходить на улицы и забирать у кого-то деньги.

"90-е – это время, когда у нас начали появляться олигархи"

Тяжелые 90-е. По вашему мнению, почему людям важно рассказывать об этом периоде в истории Украины?

90-е – это время, когда у нас начали появляться олигархи, когда бандиты грабили предпринимателей, забирали у людей деньги, запугивали, а потом "переобувались и надевали белые рубашки" и шли в депутаты. 90-е – это когда людям было очень тяжело.

90-е в Украине, по вашему мнению, закончились?

Думаю, что да, но наступил 2010 год и 2021 год. Я не говорю, что это легче, но в 90-х мы имели дело с тем, что люди грабили друг друга. В 2010 году до сих пор мы имеем дело с российской агрессией и борьбой за независимость. Это другое. Если в 90-х годах взорвали или расстреляли бы машину, то все были бы уверены, что это сделали за деньги или это перераспределение сфер влияния. Сегодня мы понимаем, что это может быть российская агентура, террористы с Востока Украины. Меняется проблематика. Конечно, у нас и за деньги могут убить, но сейчас есть другие проблемы.

Фильм "Носорог" Олега Сенцова: трейлер