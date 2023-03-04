У Китаю немає бажання передавати зброю Росії: Данілов назвав причину

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого вирушив з триденним візитом до Китаю. Цю поїздку експерти охрестили найбільшим успіхом білоруського диктатора у зовнішній політиці за останні 2,5 років.

Секретар РНБО Олексій Данілов скептично ставиться до припущень, що Китай через Білорусь може передавати летальне озброєння Росії. Адже, якщо так станеться, про це одразу дізнаються, і наслідки для Китаю будуть непоправними.

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"Немає сьогодні ніякого бажання Китаю передавати зброю Росії, для них це дуже небезпечна річ", – наголосив політик.

Світ одразу дізнається

Сполучені Штати Америки дуже пильно слідкують за подібними речами. Якщо китайська зброя з'явиться на території Росії і буде застосована проти України, це буде відомо відразу, наголосив Данілов. Світ, наприклад, одразу дізнався про домовленості між Росією та Іраном, про постачання іранських дронів.

Для чого Китаю, який має величезний товарообіг із США та Європою, займатися подібними речами? Для того, щоб рятувати Путіна, який йому обіцяв одне, а зробив зовсім інше?,

– зауважив секретар РНБО.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивитись відео

Росія може стати молодшим партнером Китаю

За словами Данілова, зараз розглядається такий сценарій, що Росія може стати, як і Білорусь, молодшим партнером Китаю. Однак невідомо, як на це реагуватиме світ і чи прийме він таку кооперацію Росії з Китаєм.

До того ж міцність російсько-китайських відносин до війни була набагато вищою, ніж є сьогодні, повідомив мовець.

Тоді багато хто вважав, що Путін дуже швидко вирішить "українське питання" і, як наслідок, був би зовсім інший розподіл всіх процесів на світовій мапі. Проте так не сталося, і для багатьох країн нині є питання: "А що з цим робити?", резюмував Данілов.

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