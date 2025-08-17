Після зустрічі з Путіним на Алясці, Трампу важливо повернути свою втрачену репутацію. Один із інструментів – запрошення Зеленського в США.

Публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов висловив 24 Каналу думку, що Трамп на Алясці точно зазнав репутаційних втрат.

До теми Візит Зеленського до США: NYT розповіли, що президент України спробує домогтися від Трампа

Чи принизила американців зустріч Путіна та Трампа?

Богданов розповів, що Трамп обійняв воєнного злочинця, американські солдати вистеляли Путіну червону доріжку. Це абсолютно гидотно, це удар по престижу США. Українцям образливо це бачити. Утім це образливо бачити й американським патріотам, навіть трампістам.

Їхня країна багато десятиліть була гарантом миру та стабільності у світі, головним тираноборцем у світі, приймає кривавого диктатора, абсолютно аморального. До цього ж ще й активно з ним обіймаються. Дуже цікаво, що про це думає американське суспільство,

– зазначив публіцист.

Він продовжив, що виглядало це специфічно. Утім це проблеми американців, і нехай вони самі розбираються з цими проблемами. Подальші дзвінки Трампа Зеленському та європейцям показали, що в нього немає інструментів тиснути на Європу й Україну.

Чому Трампу важливий візит Зеленського?

За словами експерта зі стратегічних комунікацій, нині вже не ситуація не січня – лютого. У Трампа вже не так усе добре всередині. У нього скандали з колись найбільш відданими йому трампістами. Утім катастроф не буде, якщо ми не будемо робити різких рухів.

"Трампу нинішній візит Зеленського більш потрібний, ніж Зеленському. Показати, що він не ліг під Путіна, що американський лідер не лестив російського диктатора. Зараз для багатьох виглядає саме так, і Трампу доведеться доводити, що все не так, як виглядало", – зауважив Богданов.

Як він зазначив, це не буде успішно. Після такої ганебної історії це займе час. Утім поле для маневру в Трампа зменшилось. У Путіна, на жаль, ні. Він отримав відтермінування та виграв кілька тижнів для своєї економіки, що вмирає.

Трамп же зменшив поле для маневру, порівняно з тим, що мав у січні – травні. Враховуючи, що в нього завжди лишається спокуса злити інтереси України та Європи заради дружби з Путіним, на мою думку, добре, що так сталось, бо мене страждання Трампа взагалі не хвилюють,

– наголосив публіцист.

Він додав, що Трамп сам винен, що він виглядає клоуном на тлі Путіна та принижується перед ним. Тиск європейців, українців і американців, зокрема, авторитетних військових, які дуже обурені приниженням перед воєнним злочинцем, допоможе.