Путін нав'язував армії наступ, аби було про що звітувати на федеральних зборах, – Піонтковський

Останнім часом тема "нового великого наступу" Росії не вщухає. Владімір Путін міг нав'язати його російським загарбникам, щоб мати тему для виступу на федеральних зборах 21 лютого.

Так, ймовірно, питання наступу обговорювалося в бункері упродовж останніх кількох тижнів. Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський.

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Російський генералітет відчув присмак влади

Піонтковський зазначив, що у ніч з 10 на 11 січня у бункері міг відбутися державний мініпереворот. Тоді російський генералітет змусив голову Кремля зняти з посади очільника окупаційних військ в Україні ставленика Євгєнія Пригожина – Сєргєя Суровікіна. А натомість призначити Валєрія Герасимова.

Це було важливою подією, оскільки є першою серйозною апаратною поразкою російського диктатора за весь час при владі. Крім того, у таких структурах психологія відіграє значну роль і, відчувши один раз, що можуть нав'язати Путіну рішення, генерали набули зовсім іншої суб'єктності.

Публіцист як приклад навів Міхаіла Ходарьонка, який виступає на пропагандистських шоу та висловлює думки, що йдуть всупереч російським пропагандистам. На думку Піонтковського, Ходарьонок виступає від колективного генштабу країни-агресорки.

Путін вигадав наступ, щоб показати якісь результати

Крім того, ймовірно, питання "великого наступу" обговорювалося в бункері упродовж останніх 2 – 3 тижнів. Так, Путін на федеральних зборах 21 лютого прагне оголосити якісь результати "СВО".

Зрозуміло, що Путін нав'язував армії наступ для того, щоб йому було про що звітувати 21 – 22 лютого (на федеральних зборах – 24 Канал),

– зауважив російський опозиціонер.

Піонтковський про проблеми у бункері: дивіться відео

Водночас генштаб країни-агресорки вустами Ходарьонка відверто говорив очільнику Кремля, що нічого не вийде. А натомість, ймовірно, запропонував нову мету "великого зимового наступу" – взяття Бахмута або хоча б кількох вулиць.

Тож після провалу під Вугледаром, ймовірно, російські загарбники намагатимуться до 20 лютого захопити Бахмут, щоб Путіну було про що говорити.

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Водночас "вікно можливостей" великого наступу для російського диктатора закривається. За словами Піонтковського, упродовж березня – квітня не варто очікувати активних дій з обох сторін. А за цей час українська армія отримає "арсенал перемоги" від партнерів і в травні – квітні все може закінчитися.