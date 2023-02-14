Путин навязал наступление, чтобы было о чем отчитываться на федеральном собрании, – Пионтковский

В последнее время тема "нового великого наступления" России не утихает. Владимир Путин мог навязать его российским захватчикам, чтобы иметь тему для выступления на федеральном собрании 21 февраля.

Так, вероятно, вопрос наступления обсуждался в бункере на протяжении последних нескольких недель. Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.

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Российский генералитет почувствовал привкус власти

Пионтковский отметил, что в ночь с 10 на 11 января в бункере мог произойти государственный мини-переворот. Тогда российский генералитет заставил главу Кремля снять с должности руководителя оккупационных войск в Украине ставленника Евгения Пригожина – Сергея Суровикина. А вместо него назначить Валерия Герасимова.

Это было важным событием, поскольку является первым серьезным аппаратным поражением российского диктатора за все время у власти. Кроме того, в таких структурах психология играет значительную роль и, почувствовав однажды, что могут навязать Путину решение, генералы приобрели совсем другую субъектность.

Публицист в качестве примера привел Михаила Ходарёнка, который выступает на пропагандистских шоу и высказывает мнения, идущие вопреки российским пропагандистам. По мнению Пионтковского, Ходаренок выступает от коллективного генштаба страны-агрессора.

Путин придумал наступление, чтобы показать какие-то результаты

Кроме того, вероятно, вопрос "большого наступления" обсуждался в бункере на протяжении последних 2 – 3 недель. Так, Путин на федеральном собрании 21 февраля стремится объявить какие-то результаты "СВО".

Понятно, что Путин навязывал армии наступление для того, чтобы ему было о чем отчитываться 21 – 22 февраля (на федеральном собрании – 24 Канал),

– заметил российский оппозиционер.

Пионтковский о проблемах в бункере: смотрите видео

В то же время генштаб страны-агрессора устами Ходарёнка откровенно говорил главе Кремля, что ничего не получится. Вместо этого, вероятно, предложил новую цель "большого зимнего наступления" – взятие Бахмута или хотя бы нескольких улиц.

Так что после провала под Угледаром, вероятно, российские захватчики будут пытаться до 20 февраля захватить Бахмут, чтобы Путину было о чем говорить.

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В то же время "окно возможностей" большого наступления для российского диктатора закрывается. По словам Пионтковского, в течение марта – апреля не следует ожидать активных действий с обеих сторон. А за это время украинская армия одержит "арсенал победы" от партнеров и в мае – апреле все может закончиться.