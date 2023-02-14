Так, вероятно, вопрос наступления обсуждался в бункере на протяжении последних нескольких недель. Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский.

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Российский генералитет почувствовал привкус власти

Пионтковский отметил, что в ночь с 10 на 11 января в бункере мог произойти государственный мини-переворот. Тогда российский генералитет заставил главу Кремля снять с должности руководителя оккупационных войск в Украине ставленника Евгения Пригожина – Сергея Суровикина. А вместо него назначить Валерия Герасимова.

Это было важным событием, поскольку является первым серьезным аппаратным поражением российского диктатора за все время у власти. Кроме того, в таких структурах психология играет значительную роль и, почувствовав однажды, что могут навязать Путину решение, генералы приобрели совсем другую субъектность.

Публицист в качестве примера привел Михаила Ходарёнка, который выступает на пропагандистских шоу и высказывает мнения, идущие вопреки российским пропагандистам. По мнению Пионтковского, Ходаренок выступает от коллективного генштаба страны-агрессора.

Путин придумал наступление, чтобы показать какие-то результаты

Кроме того, вероятно, вопрос "большого наступления" обсуждался в бункере на протяжении последних 2 – 3 недель. Так, Путин на федеральном собрании 21 февраля стремится объявить какие-то результаты "СВО".

Понятно, что Путин навязывал армии наступление для того, чтобы ему было о чем отчитываться 21 – 22 февраля (на федеральном собрании – 24 Канал),

– заметил российский оппозиционер.

Пионтковский о проблемах в бункере: смотрите видео

В то же время генштаб страны-агрессора устами Ходарёнка откровенно говорил главе Кремля, что ничего не получится. Вместо этого, вероятно, предложил новую цель "большого зимнего наступления" – взятие Бахмута или хотя бы нескольких улиц.

Так что после провала под Угледаром, вероятно, российские захватчики будут пытаться до 20 февраля захватить Бахмут, чтобы Путину было о чем говорить.

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В то же время "окно возможностей" большого наступления для российского диктатора закрывается. По словам Пионтковского, в течение марта – апреля не следует ожидать активных действий с обеих сторон. А за это время украинская армия одержит "арсенал победы" от партнеров и в мае – апреле все может закончиться.