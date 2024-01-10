Запеклий наступ України зупинився, ціна незначних просувань була високою, – WSJ

Наступ українських сил на всій лінії фронту зупинився. Останні бої демонструють, чому так сталося.

Журналісти The Wall Street Journal проаналізували бої десантних підрозділів Сил оборони під командуванням капітана Анатолія Харченка.

Дивіться також Україна давно могла розбити Путіна, та Захід проґавив найкращий шанс виграти війну, – WSJ

Контрнаступ завершено

Десантники увійшли у зону бойових дій на південному сході України в серпні минулого року. Тоді контрнаступ вже рухався до провалу, а його цілі були зменшені через вагання партнерів щодо передачі танків та іншої бронетехніки. При цьому росіяни очікуючи наступу, окопалися та замінували поля південно-східної території України.

На першому етапі захисники досягли незначних просувань та зазнали втрат. Загін Харченка спочатку атакував пагорб біля села Вербове. Втім, росіяни запустили рій дронів зі скидами, працювали кулемети та гранатомети.

"Українська атака закінчилася, ще не розпочавшись. Новим завданням Харченка було витягти своїх загиблих воїнів і врятувати тих, кому пощастило залишитись живим", – ідеться у статті.

Контрнаступ у 2023 році став причиною сумних прогнозів. Найбільшою проблемою може бути те, що Україна недостатньо озброєна для того, що прорвати російську оборону.

"Україна втратила тисячі військових, серед яких були найбільш обізнані та наймотивованіші бійці. Контрнаступ закінчено з успіхом у лише кілька квадратних кілометрів", – додає видання.

Також аналітики цитують Харченка, який зазначив, що "розуміє логіку Заходу не надавати все, що вони мають", але він запитує, "що вони будуть робити, коли нас не залишиться?".

У його підрозділі менше половини військових мали бойовий досвід. Решта ж – абсолютні новачки, які прийшли на зміну тим, хто загинув в бою. Вони пройшли навчання у Великій Британії.

Ціна надто висока

Попри втрати, підрозділ Харченка продовжував вдосконалювати свою тактику і рухався до Вербового. Нові мобілізовані замінювали загиблих і поранених українських воїнів.

"Штурмові групи по 5 військових часто йшли у бій, щоб відвернути увагу російських дронів чи артилерії. Невеликі групи підтримки приносили боєприпаси та воду штурмовим групам і допомагали їм з пораненими", – ідеться у статті.

Росіяни ж часто залишали своїх мертвих і поранених, аби уникнути додаткових втрат.

"Це їхнє ставлення до свого народу. Це цинічно, але раціонально", – пояснює Харченко.

Десантники проривали російські лінії оборони. Спочатку були окопи, завалені трупами та зброєю. З наближенням до Вербового вони знаходили окопи з кухнями, раковинами та туалетами.

До теми Йде постійне російське підсилення: яка нині ситуація на Запорізькому напрямку

25 серпня загін атакував окопи росіян на східній околиці Вербового. Інший загін вже намагався прорватися туди на бронетехніці, але росіяни вражали їх протитанковими ракетами. Група Харченка пішла пішки та прорвалася на позиції ворога. Розпочався бій.