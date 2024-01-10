Упорное наступление Украины остановилось, цена незначительных продвижений была высокой, – WSJ

Наступление украинских сил на всей линии фронта остановилось. Последние бои показывают, почему так вышло.

Аналитики The Wall Street Journal проанализировали бои десантных подразделений Сил обороны под командованием капитана Анатолия Харченко.

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Контрнаступление завершено

Десантники вошли в зону боевых действий на юго-востоке Украины в августе прошлого года. Тогда контрнаступление уже двигалось к провалу, а его цели были уменьшены из-за колебаний партнеров по передаче танков и другой бронетехники. При этом россияне ожидая наступления, окопались и заминировали поля юго-восточной территории Украины.

На первом этапе защитники достигли незначительных продвижений и понесли потери. Отряд Харченко сначала атаковал холм возле села Вербовое. Впрочем, россияне запустили рой дронов со сбросами, работали пулеметы и гранатометы.

"Украинская атака закончилась, еще не начавшись. Новой задачей Харченко было вытащить своих погибших воинов и спасти тех, кому посчастливилось остаться в живых", – говорится в статье.

Контрнаступление в 2023 году стало причиной печальных прогнозов. Наибольшей проблемой может стать то, что Украина недостаточно вооружена для того, чтобы прорвать российскую оборону.

"Украина потеряла тысячи военных, среди которых были наиболее осведомленные и мотивированные бойцы. Контрнаступление закончено с успехом всего в несколько квадратных километров", – добавляет издание.

Также аналитики цитируют Харченко, который отметил, что "понимает логику Запада не предоставлять все, что они имеют", но он спрашивает, "что они будут делать, когда нас не останется?".

В его подразделении менее половины военных имели боевой опыт. Остальные же – абсолютные новички, которые пришли на смену тем, кто погиб в бою. Они прошли обучение в Великобритании.

Цена слишком высока

Несмотря на потери, подразделение Харченко продолжало совершенствовать свою тактику и двигалось к Вербовому. Новые мобилизованные заменяли погибших и раненых украинских воинов.

"Штурмовые группы по 5 военных часто шли в бой, чтобы отвлечь внимание российских дронов или артиллерии. Небольшие группы поддержки приносили боеприпасы и воду штурмовым группам и помогали им с ранеными", – говорится в статье.

Россияне же часто оставляли своих мертвых и раненых, чтобы избежать дополнительных потерь.

"Это их отношение к своему народу. Это цинично, но рационально", – объясняет Харченко.

Десантники прорывали российские линии обороны. Сначала были окопы, заваленные трупами и оружием. С приближением к Вербовому они находили окопы с кухнями, раковинами и туалетами.

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25 августа отряд атаковал окопы россиян на восточной окраине Вербового. Другой отряд уже пытался прорваться туда на бронетехнике, но россияне поражали их противотанковыми ракетами. Группа Харченко пошла пешком и прорвалась на позиции врага. Началось сражение.