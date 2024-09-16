Як ЗСУ наступають на Курщині, а Росія кидає в бій 18-річних призовників: аналіз Forbes

Українські війська прорвали чергову ділянку на кордоні з Курською областю. Йдеться про напрямок в районі села Новий Путь. ЗСУ йдуть вперед зі зброєю та технікою у той час, як у Росії проблеми.

За словами експертів, місто Веселе стало епіцентром нової операції Сил оборони України. Розпочався наступ у четвер, 12 вересня. Українські вояки просуваються, відбиваючи атаки погано підготовлених ворожих бійців.

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Триває українська операція на Курщині

Розташовані населені пункти Новий Путь і Веселе за 30 кілометрів на захід від зони в районі міста Суджі, що раніше захопила Україна.

Те, що спочатку здавалося коротким і поверхневим українським нападом, перетворилося на серйознішу загрозу для російського контролю над Курськом,

– пишуть у Forbes.

Аналітики запевняють, що українські військові на броньованих вантажівках швидко просунулися на кілька кілометрів за селом Новий Путь у напрямку Веселого.

Раніше Центр оборонних стратегій повідомляв, що бійцям України вдалось дістатися південних околиць Веселого та практично взяти місто під контроль. Власне, не пізніше суботи українські танки в'їхали у Веселе.

Експерти вказують, що російські сили поблизу Веселого налічують велику кількість погано підготовлених молодих призовників, яких призвали лише на рік служби.

Згідно з офіційною політикою Кремля, вони (російські призовники – 24 Канал) не повинні були б брати участь у боях,

– згадують ЗМІ.

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На думку Forbes, у Росії існує велика залежність від 18-річних призовників для початкової оборони на Курщині. І саме стало причиною швидкого успіху українських сил.

До того ж – як зазначають фахівці – українські вояки в Курській області мають вигляд добре підготовлених добровольців, яких підтримує техніка.