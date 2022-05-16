НАТО благословило перемогу України над Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який був учасником (щоправда, у віртуальному форматі) пресконференції міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, котрі зібралися на зустріч у Берліні, щоб обговорити етапи подальшого розширення Північноатлантичного союзу, підкреслив, що Україна може виграти війну з Росією.

План української перемоги

Ця думка керівника Північноатлантичного союзу демонструє загальний напрямок політики країн-членів НАТО, які дедалі активніше допомагають Україні у її протистоянні Російській Федерації.

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І, як бачимо, зараз йдеться не просто про те, щоб зупинити зухвалу російську агресію. Йдеться про те, щоб виграти війну з Росією. А що таке виграш війни з Росією?

Це звільнення українських територій , окупованих росіянами, починаючи з 2014 року, коли заручниками нелюдських дій російського воїнства стали українські громадяни, які проживають на території Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та українського порту Севастополь, де, на жаль, досі розташовується окупаційний контингент Чорноморського флоту РФ.

, окупованих росіянами, починаючи з 2014 року, коли заручниками нелюдських дій російського воїнства стали українські громадяни, які проживають на території Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та українського порту Севастополь, де, на жаль, досі розташовується окупаційний контингент Чорноморського флоту РФ. Це означає, щоб РФ визнала територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і повернулася до того визнання територіальної цілісності України, яке було притаманне й самій Росії до початку диких авантюр російського правителя Володимира Путіна та його криміналізованого бандитського оточення.

і повернулася до того визнання територіальної цілісності України, яке було притаманне й самій Росії до початку диких авантюр російського правителя Володимира Путіна та його криміналізованого бандитського оточення. Це означає виплату російськими агресорами репарацій Україні для того, щоб наша країна могла відбудувати свою економіку.

для того, щоб наша країна могла відбудувати свою економіку. Це означає, щоб з російської землі, цієї землі агресії й наруги, ніколи не було небезпеки як для України, так і для інших країн цивілізованого світу.

НАТО таки наступає Росії на п'яти

І, до речі, саме про це міністри закордонних справ країн-членів НАТО і говорили на своїй неформальній зустрічі у Берліні. Адже головна тема цієї зустрічі – це розширення Північноатлантичного союзу завдяки участі в ньому Фінляндії й Швеції.

Обидві країни Північної Європи, які відомі своїм нейтралітетом, після нападу Росії на Україну вирішили переглянути свою безпекову політику й зрозуміли, що від непередбачуваного і зухвалого сусіда, на чолі якого, можна сказати, перебуває людина без царя в голові, але така, яка вважає себе царем, а не демократично обраним президентом, можна захиститися тільки під ядерною парасолькою США, Великої Британії, Франції, які також є членами Альянсу.

У Фінляндії та Швеції громадська думка швидко змінювалася від підтримки традиційної політики нейтралітету й аж до підтримки необхідності якнайбільш швидкого вступу до Північноатлантичного союзу.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО на цій зустрічі у Берліні спілкувалися із міністрами закордонних справ Швеції та Фінляндії, які розповіли їм про подальші наміри своїх урядів щодо вступу до Північноатлантичного союзу.

Якраз 15 травня, у неділю, президент Фінляндії Саулі Нііністьо і прем'єрка Фінляндії Санна Марін зробили офіційну заяву про те, що подають заявку на вступ до Північноатлантичного союзу. Очікується, що вже наступного тижня таке рішення буде адресоване також від імені Королівства Швеції.

І Балтійське море перетвориться на внутрішнє море НАТО, а РФ, ця злочинна, агресивна держава, яка дедалі більше перетворюється на звичайнісіньку терористичну організацію з ракетами, залишиться повністю ізольованою не тільки економічно, але й військово й перебуватиме під постійним нагадування про те, що не варто лізти в чужі справи, не варто зазіхати на чужі землі.

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В Україну повірили, а агресорів "поховали"

Ба більше, у Берліні ж були не тільки міністри закордонних справ Фінляндії й Швеції. У Берліні був і міністр закордонних справ України. Дмитро Кулеба зустрічався тут із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та іншими колегами, щоб обговорити подальшу допомогу Україні.

Міністр закордонних справ України також обговорював і військову допомогу Україні, що є досить важливим. Адже ми з вами розуміємо, що якраз надання українським Збройним Силам нової сучасної техніки, яка має знищити військову техніку окупанта, поставити крапку на російських амбіціях, знищити якомога більше живої сили російських збройних сил, щоб ні у кого не було бажання йти і вербуватися до агресивної армії з намірами захопити українські землі, також є вагомою частиною співробітництва між Україною і країнами-членами НАТО.

І коли генеральний секретар Альянсу говорить, що Україна йде до перемоги у цій війні, він має на увазі не теорію. Він має на увазі насамперед сучасну військову техніку країн-членів НАТО, яка надходитиме в Україну найближчими тижнями, вже надходить і яка поставить крапку на амбіціях Володимира Путіна.

У НАТО дедалі більше усвідомлюють, що переоцінювали військову міць РФ, що Росія, як це завжди бувало в її ганебній історії, виявилася колоссом на глиняних ногах.

Гнила імперія

Свого часу майбутній голова більшовицького Раднаркому Володимир Ленін любив таку легенду про себе, коли його вперше заарештували за участь у черговій радикальній демонстрації: людина, яка його допитувала, сказала юнакові, що не варто боротися із Російської імперією, бо це – стіна. Ленін зневажливо подивився на слідчого і сказав, що стіна є гнилою. Треба просто в неї вдарити і вона повалиться.

Ленін точно знав державну структуру країни, яку він потім буде знищувати під час злочинного Жовтневого перевороту 1917 року. Якби Росія не була гнилою, вона б, звичайно, не повалилася від дій радикальної більшовицької секти, лідери якої мріяли про владу над цією країною та, ба більше, над усім світом.

Однак фокус в тому, і це вже не міг знати Ленін, що Росія залишилася гнилою з погляду свого державного устрою на всі подальші десятиріччя свого імперського існування. Проте це імперське існування виявилося набагато жорстокішим і кривавішим, ніж імперське існування країни часів династії Романових. Можливо, саме тому Росія протрималася так довго, а коли Путін повернувся до авторитарних практик, теж склалося враження сили тієї держави.

Але Росія гнила. І це громадяни РФ усвідомлять невдовзі, а західні розвідувальні служби, які дивляться, як діє російська армія, розуміють, що мають справу із абсолютною некомпетентністю російських військових. Що мають справу із абсолютною корумпованістю російських збройних сил. Ця корумпованість, можна сказати, знизу і догори.

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Починаючи від прихильника будівництв палаців у Геленджику Володимира Путіна, цього символу російської корупції, й закінчуючи будь-яким російським солдатом, який тягне унітаз із розграбованого будинку в Бучі, – всі вони там крадії, а не воїни.

Ну, і саме тому й виявилася зовсім іншою тенденція щодо сприйняття того, що буде відбуватися у цій війні. Саме тому на Заході дедалі більше говорять про російську поразку й українську перемогу. Саме тому на Заході дедалі більше підкреслюють, що авторитарні режими не мають вигравати у демократичних країнах.

Саме тому, ми будемо сподіватися, до членства в НАТО наближаються не тільки Фінляндія й Швеція, яких можна тільки привітати із цим логічним вибором, але й Україна, яка тільки у лавах Північноатлантичного союзу зможе зітхнути вільно.

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