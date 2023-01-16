Війна може закінчитися вже сьогодні, – представниця США при НАТО пояснила умову

Війна в Україні триває уже майже рік, і за різними прогнозами може тривати ще довго. Однак й зупинити її можливо лише за один день.

Про це розповіла в інтерв'ю посол США при НАТО Джуліан Сміт. На її думку, зупинити війну в один момент може саме російський диктатор.

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Путін може зупинити війну в один момент

Адже, зокрема, й від його волі як агресора, який атакує Україну, залежить подальший розвиток подій. Щоб зупинити війну, масове знищення власного ж народу на території нашої держави та відкат власної ж країни у Середньовіччя, йому достатньо перестати стріляти та вивести війська.

Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ця загарбницька війна, яку Росія веде вже майже рік, може закінчитися сьогодні. Просто зараз, коли ми сидимо тут і ведемо цю розмову. І це може зробити лише одна людина. Це президент Путін. Цю війну почала Росія. І Росія може припинити цю війну негайно,

– сказала Джуліан Сміт.

Однак, звісно, не варто очікувати від Володимира Путіна, що він раптово усвідомить, що тероризувати інші держави з власної забаганки не варто, та погодиться на українську формулу миру. Щоб підштовхнути його до цих рішень, світова спільнота поступово "закручує гайки" Росії, запроваджуючи все нові й нові санкції.

"Ми робимо все можливе, щоб якомога сильніше тиснути на Москву, щоб вона ухвалила це рішення. Окрім цього, ми хочемо, щоб українські сили перемогли", – зауважила вона.

Не єдиний шлях зупинення війни

Також Джуліан Сміт поділилася думками щодо військових України. За її словами, вона вражена їхнім прогресом та вправністю.

Тому ми маємо впевненість, що за умови продовження трансатлантичної підтримки та навіть підтримки з далеких континентів, українські сили й надалі переважатимуть і зрештою переможуть на полі бою,

– впевнена Сміт.

Тож попри рішення російського диктатора, яке він не спішить приймати та й навряд прийме добровільно, саме від захисників нашої держави та зброї західних партнерів залежать терміни завершення війни. ,

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