НАТО такого не постачає, – Столтенберг різко відкинув можливість надання Україні касетних бомб

Україні для боротьби з російськими окупантами і, зокрема, захисту цивілізованого світу необхідне ефективне та сучасне озброєння. Зокрема, на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков закликав надати нашій державі касетні і фосфорні бомби. Він підкреслив, що цей тип боєприпасів може допомогти протистояти нападникам.

Цю ідею підтримав Дмитро Кулеба

Також під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 виступив за ідею надання касетних боєприпасів й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він сказав, що хоч цей боєприпас викликає суперечки у світовій політиці, однак Україна не є учасником конвенції про заборону касетних боєприпасів.

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А відтак за його словами жодних правових перешкод для постачання Україні цієї зброї немає. Ба більше, Україна має докази використання Росією касетних боєприпасів.

І якщо ми їх отримаємо, то використовуватимемо їх лише проти збройних сил Російської Федерації,

– підкреслив Дмитро Кулеба.

НАТО та Німеччина – проти

Більшість європейських країн були серед приблизно 110 країн, які підписали угоди Осло. Вони забороняють використання, транспортування, виробництво та зберігання касетних бомб. Однак цю угоду ще не ратифікували Росія та Україна, а також США та кілька держав ЄС і країн Західних Балкан.

Однак такий заклик не оцінили ані в НАТО, ані в Німеччині та відкинули його. Там зазначили, що ця зброя є надзвичайно суперечливою на міжнародному рівні, а деяка навіть заборонена міжнародним стандартом. Натомість комісія ЄС розглядає постачання стандартних боєприпасів.

Так, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що НАТО не рекомендувало і не постачало цей тип зброї.

Ми постачаємо артилерію та інші види зброї, але не касетні бомби,

– підкреслив він.

Негативно на заклик України відреагувала і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На її думку, це не те питання, за яке відповідає ЄС. Натомість для громади важливо, "щоб Україна отримала ту підтримку, яку вона отримувала протягом останніх 12 місяців". Мовиться не лише про постачання зброї, а й про допомогу з енергопостачанням, фінансову допомогу та підтримку з розміщенням і доглядом біженців з країни.

Політик від Зелених Антон Гофрайтер також розкритикував українську ідею застосування касетних боєприпасів і фосфорних бомб на полі бою. Він заявив, що ця вимога виникла через відчай: "Тому що обіцяне виконується недостатньо — гарним прикладом є Leopard 2. Німеччина, Польща та Португалія пообіцяли Україні основні бойові танки цього типу. Оголошення канцлера Олафа Шольца про те, що Київ буде оснащений танками для двох батальйонів, наразі не може бути виконано, оскільки багато інших країн виступають за поставку, але зараз утримуються".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що Захід підтримує Україну у захисті свободи та європейського мирного порядку. Однак при цьому партнери керуються європейським мирним порядком, Статутом ООН та міжнародним гуманітарним правом.