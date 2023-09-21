Синхронізація з НАТО триває: як Альянс підвищує ефективність ЗСУ під час бойових завдань

Українська армія продовжує синхронізуватися зі стандартами НАТО. Це стосується не тільки переходу України на західні зразки озброєння, але й відновлення бійців.

У Збройних Силах України успішно триває реалізація проєкту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості та боєздатності військовослужбовців – учасників бойових дій.

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НАТО надає допомогу ЗСУ у сфері психологічної підтримки військовослужбовців

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом липня – вересня у рамках проєктної діяльності було проведено 31 навчальний тренінг. Участь у тренінгах взяли понад 1 тисяча військовослужбовців Сил оборони України.

Повідомляється, що під час навчання учасники тренінгів мають змогу не лише отримати кваліфіковану психологічну допомогу згідно з визнаними міжнародними практиками й протоколами, а й опанувати низку практичних навичок з психологічної підтримки й самодопомоги.

У ЗСУ триває реалізація проєкту з психологічної реабілітації бійців / Фото Генштаб ЗСУ

Ці навички, як зазначили в Генштабі ЗСУ, можуть бути корисними під час виконання завдань у бойових умовах.

Результати роботи та відгуки командирів військових частин, де проводились зазначені тренінги, свідчать про те, що цей проєкт НАТО якісно підсилив існуючу систему психологічної підтримки військовослужбовців,

– зазначили у Генштабі.

Що відомо про проєкт з психологічної реабілітації бійців