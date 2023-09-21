Синхронізація з НАТО триває: як Альянс підвищує ефективність ЗСУ під час бойових завдань
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українська армія продовжує синхронізуватися зі стандартами НАТО. Це стосується не тільки переходу України на західні зразки озброєння, але й відновлення бійців.
У Збройних Силах України успішно триває реалізація проєкту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості та боєздатності військовослужбовців – учасників бойових дій.
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НАТО надає допомогу ЗСУ у сфері психологічної підтримки військовослужбовців
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом липня – вересня у рамках проєктної діяльності було проведено 31 навчальний тренінг. Участь у тренінгах взяли понад 1 тисяча військовослужбовців Сил оборони України.
Повідомляється, що під час навчання учасники тренінгів мають змогу не лише отримати кваліфіковану психологічну допомогу згідно з визнаними міжнародними практиками й протоколами, а й опанувати низку практичних навичок з психологічної підтримки й самодопомоги.
У ЗСУ триває реалізація проєкту з психологічної реабілітації бійців / Фото Генштаб ЗСУ
Ці навички, як зазначили в Генштабі ЗСУ, можуть бути корисними під час виконання завдань у бойових умовах.
Результати роботи та відгуки командирів військових частин, де проводились зазначені тренінги, свідчать про те, що цей проєкт НАТО якісно підсилив існуючу систему психологічної підтримки військовослужбовців,
– зазначили у Генштабі.
Що відомо про проєкт з психологічної реабілітації бійців
- У рамках проєкту до кінця 2023 року заплановано проведення 65 триденних тренінгів для військовослужбовців Сил оборони України.
- Практичну реалізацію проєкту забезпечує громадська організація "Ліга офіцерів". Ця організація з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військовослужбовців.
- Тренінги спрямовані на відпрацювання учасниками практичних психологічних навичок, підкріплених теоретичними знаннями.
- Військовослужбовці опановують методи надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах.
- Під час тренінгів передбачено проведення заходів з подолання негативних психічних станів, навчання прийомам емоційно-вольової мобілізації та індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців, які цього потребують.
- Цей проєкт є продовженням діяльності Представництва НАТО в Україні у сфері психологічної реабілітації для суб’єктів сектору безпеки та оборони, успішно реалізованої протягом 2014 – 2019 років.
- Новий проєкт є відповіддю на гостру потребу у навчанні та психологічній підготовці особового складу Сил Оборони України та спрямований на набуття ними життєво важливих навичок психологічної допомоги в умовах бойових дій.