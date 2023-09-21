Синхронизация с НАТО продолжается: как Альянс повышает эффективность ВСУ во время боевых задач

Украинская армия продолжает синхронизироваться со стандартами НАТО. Это касается не только перехода Украины на западные образцы вооружения, но и возобновление бойцов.

В Вооруженных Силах Украины успешно идет реализация проекта по психологической реабилитации и восстановлению психологической устойчивости и боеспособности военнослужащих – участников боевых действий.

Смотрите также Реабилитация военных – задачи общества: что должно сделать государство, бизнес и гражданские

НАТО оказывает помощь ВСУ в сфере психологической поддержки военнослужащих

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение июля – сентября в рамках проектной деятельности был проведен 31 учебный тренинг. Участие в тренингах приняли более 1 тысячи военнослужащих Сил обороны Украины.

Сообщается, что во время обучения участники тренингов могут не только получить квалифицированную психологическую помощь в соответствии с признанными международными практиками и протоколами, но и овладеть рядом практических навыков психологической поддержки и самопомощи.

В ВСУ продолжается реализация проекта по психологической реабилитации бойцов / Фото Генштаб ВСУ

Эти навыки, как отметили в Генштабе ВСУ, могут быть полезны при выполнении задач в боевых условиях.

Результаты работы и отзывы командиров воинских частей, где проводились указанные тренинги, свидетельствуют о том, что этот проект НАТО качественно усилил существующую систему психологической поддержки военнослужащих,

– отметили в Генштабе.

Что известно о проекте по психологической реабилитации бойцов