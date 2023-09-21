В Вооруженных Силах Украины успешно идет реализация проекта по психологической реабилитации и восстановлению психологической устойчивости и боеспособности военнослужащих – участников боевых действий.
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НАТО оказывает помощь ВСУ в сфере психологической поддержки военнослужащих
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение июля – сентября в рамках проектной деятельности был проведен 31 учебный тренинг. Участие в тренингах приняли более 1 тысячи военнослужащих Сил обороны Украины.
Сообщается, что во время обучения участники тренингов могут не только получить квалифицированную психологическую помощь в соответствии с признанными международными практиками и протоколами, но и овладеть рядом практических навыков психологической поддержки и самопомощи.
В ВСУ продолжается реализация проекта по психологической реабилитации бойцов / Фото Генштаб ВСУ
Эти навыки, как отметили в Генштабе ВСУ, могут быть полезны при выполнении задач в боевых условиях.
Результаты работы и отзывы командиров воинских частей, где проводились указанные тренинги, свидетельствуют о том, что этот проект НАТО качественно усилил существующую систему психологической поддержки военнослужащих,
– отметили в Генштабе.
Что известно о проекте по психологической реабилитации бойцов
- В рамках проекта до конца 2023 года запланировано проведение 65 трехдневных тренингов для военнослужащих Сил обороны Украины.
- Практическую реализацию проекта обеспечивает общественная организация "Лига офицеров". Эта организация с 2014 года системно работает по психологической поддержке военнослужащих.
- Тренинги направлены на отработку участниками практических психологических навыков, подкрепленных теоретическими знаниями.
- Военнослужащие овладевают методами оказания первой психологической самопомощи и помощи собратьям в боевых условиях.
- Во время тренингов предусмотрено проведение мероприятий по преодолению негативных психических состояний, обучение приемам эмоционально-волевой мобилизации и индивидуальное психологическое консультирование нуждающихся военнослужащих.
- Этот проект является продолжением деятельности Представительства НАТО в Украине в сфере психологической реабилитации для субъектов сектора безопасности и обороны, успешно реализуемой в течение 2014 – 2019 годов.
- Новый проект является ответом на острую потребность в обучении и психологической подготовке личного состава Сил Обороны Украины и направлен на обретение ими жизненно важных навыков психологической помощи в условиях боевых действий.