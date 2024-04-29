НАТО скликає найвищий військовий орган: про що говоритимуть

У Північноатлантичному альянсу анонсували проведення засідання найвищого військового органу, яке відбудеться вже 16 травня. Йдеться про військовий комітет.

Про це повідомила пресслужба НАТО. Водночас в межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна – НАТО.

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Обговорять війну Росії проти України

Пресслужба НАТО повідомила, що на засіданні Військового комітету Північноатлантичного альянсу буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер.

Ба більше, запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.

Зокрема, на вищезгаданому засіданні повинен бути присутнім і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети й виклики Альянсу.

Також варто зауважити, що одна з частин обговорень буде присвячена питанню війни в Україні, яку Росія цинічно веде проти нашої держави.

На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна – НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу,

– йдеться у повідомленні.

Випливає, що на засіданні НАТО може з'явитись Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський або ж інший уповноважений представник України.

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